(CNN) – Dos fanáticos de la actriz Ana de Armas demandaron al estudio Universal Pictures por haberlos engañado para que alquilaran una película porque creían que ella aparecería debido a los trailers y al material promocional.

Conor Woulfe y Peter Michael Rosza presentaron este viernes una demanda colectiva federal en Estados Unidos contra Universal en la que sostienen que la publicidad en torno a la película Yesterday, de 2019, fue “falsa”, “engañosa” y “equívoca”, ya que de Armas no aparece en la versión final de la película a pesar de su inclusión en los materiales de marketing. La demanda fue incluida en un informe del sitio web de noticias de entretenimiento Variety.

Woulfe y Rosza afirman que cada uno de ellos pagó aproximadamente US$ 3,99 para alquilar “Yesterday” y afirman que, de no haber sido por la “publicidad falsa, engañosa y equívoca” de Universal, no habrían pagado por ver la película.

La demanda dice que De Armas que recientemente apareció en la entrega de James Bond No Time To Die, es “famosa en todo Estados Unidos y en el mundo por sus exitosas películas y otras apariciones en los medios de comunicación”. Los demandantes afirman que Universal utilizó la “fama, el resplandor y el brillo de de Armas para promocionar la película incluyéndola en escenas de los trailers de la película que anuncian Yesterday”.

La película en sí, dirigida por el cineasta británico Danny Boyle, trata de un aspirante a cantautor, Jack, que descubre que es la única persona del mundo que puede recordar a los Beatles tras un extraño incidente.

Jack se dispara entonces a la fama mundial al reclamar la música de la banda como propia.

De Armas iba a aparecer como interés amoroso del protagonista de Yesterday, pero sus escenas fueron eliminadas del corte final.

La película está protagonizada por Himesh Patel y Lily James, cuya fama, según la demanda, Universal “no pudo aprovechar para maximizar las ventas y alquileres de entradas y películas”, lo que, según los demandantes, llevó al estudio a utilizar a De Armas en el material promocional para impulsar la película.

Según Boyle, la actuación de De Armas en el corte original de la película fue “brillante” y el director también la describió en una entrevista con Cinemablend como “radiante”.

Los demandantes, ambos del condado de San Diego, California, solicitan una indemnización de al menos US$ 5 millones en nombre de todos los clientes afectados.

CNN se puso en contacto con Universal para obtener comentarios.

La demanda tiene similitudes con un caso en Michigan en 2011 relacionado con la película de Ryan Gosling “Drive”.

El demandante alegó que los materiales publicitarios de la película hacían parecer que sería “una película de persecución, carrera o acción de alta velocidad al volante”, similar a The Fast and the Furious. Sin embargo, alegó que el trailer no reflejaba que la película incluía “muchos segmentos de drama interpersonal de ritmo lento”, con momentos de violencia gráfica. Un tribunal de apelación desestimó el caso en 2013.