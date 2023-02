Rihanna presentó oficialmente a su primer hijo en la edición de marzo de la revista British Vogue. La portada, imágenes y una entrevista fueron reveladas este miércoles.

“Comienza una nueva era y para Rihanna nada volverá a ser igual. (…). Esta no es una portada ordinaria, es un retrato familiar“, señalaron desde Vogue.

La cantante, quien tuvo a su primer hijo en mayo del año pasado, contó cómo han estos meses como madre: “Oh, Dios mío, es legendario. Lo es todo”.

Rihanna también catalogó como “hermoso” su parto. “Esencialmente, de una persona me convertí en dos. Entras al hospital como pareja y te vas como una familia de tres, es una locura”.

“You are giving poses,” @Rihanna told her baby during his first ever shoot, for British Vogue. Now the pair are expecting their second but could even more be on the cards one day? “I would like to have more kids but whatever God wants for me, I’m here." https://t.co/qO5B2mdG6D pic.twitter.com/tTQhC0C9c6

— British Vogue (@BritishVogue) February 15, 2023