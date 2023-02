Robyn Rihanna Fenty, más conocida solo como Rihanna, brilló la noche de este domingo en el espectáculo de medio tiempo de Apple Music en el Super Bowl LVII.

La artista comenzó en una plataforma sostenida en el aire y terminó igual, abriendo el show con su éxito B*** Better Have My Money y terminándolo con Diamonds.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CNNChile (@cnnchile)



Tal como lo prometió, Rihanna compactó 17 años de carrera en 13 minutos, mostrando además un incipiente embarazo, el que tras el evento fue confirmado por un representante.

Como era de esperar, los fanáticos y fanáticas de todo el mundo recurrieron a las redes sociales para manifestar sus opiniones sobre el espectáculo y compartir divertidos memes.

Los memes y reacciones

Me parece sorprendente que el único invitado especial para #Rihanna en este #SuperBowl fue su línea de maquillaje, gran aparición. 💄✨ pic.twitter.com/d4iEY8Rr4t — Exa (@ExaArq) February 13, 2023

Mi cara al ver el #HalftimeShow más aburrido de un #SuperBowl pic.twitter.com/tVhzlXxkM5 — El juanca (@eljuancaX2) February 13, 2023

Aquí esperando a que Tom Holland salga a bailar umbrella pic.twitter.com/23aCBuxxvK — Alvin Yakitori 😉 (@_naniswe) February 13, 2023

Yo al ver que Tom Holland no salió bailando Umbrella #RihannaSuperBowl pic.twitter.com/4Ry5uH8ExD — Sunflower 🌻 (@sangano_lector) February 13, 2023

el bebe dentro de la panza de rihanna dandose cuenta que efectivamente su mamá es rihanna #SuperBowl #HalftimeShow pic.twitter.com/xqYnt9gNDj — 🌻 (@bubblegumhxrt) February 13, 2023

me leaving the superbowl after rihanna finish performing pic.twitter.com/DQBx4Thafa — Lea♡︎ (@mrsfreakaleak) February 13, 2023

Cuando Rihanna canto All Of The Lights yo me pare pensando que saldría Kanye pic.twitter.com/yjqJEXjykx — andrea Harry's House AOTY (@funkrryy) February 13, 2023

Todos los que creímos que rihanna cantaría love on the brain después de 6 años #Rihanna #RihannaSuperBowl pic.twitter.com/hbteYdFeRI — k a r e n ; slow (@myjeonlvs) February 13, 2023

No sé, Rihanna, pero después de esa mirada la que está embarazada soy yo pic.twitter.com/xBPCfPIPSU — La Sometimes (@MaguiAVeces) February 13, 2023

rihanna embarazada / yo un día cualquiera en el que dormí 8 horas y no 9 pic.twitter.com/BCifGTlRsL — Juliana (@sinwaifai) February 13, 2023

Nosotros intentando ver si Rihanna está embarazada por segunda vez #HalftimeShow pic.twitter.com/CE0y8MuMNe — Miguel Rapetti (@MiguelRapetti) February 13, 2023

Lo que las personas esperaban que hiciera #Rihanna estando embarazada pic.twitter.com/kWEHMSuTPg — Yo (@fffarmas) February 13, 2023

RIHANNA HIZO UN SHOW DE MEDIO TIEMPO EMBARAZADA Y YO ME QUEJO PORQUE ME PEGUE EL DEDO CHIQUITO DEL PIE #SuperBowl pic.twitter.com/KgFGwyMC1r — Natalia 🔅 (@nataliaseg_) February 13, 2023

how come they’ve got 100s of the michelin man for rihanna’s super bowl half time show pic.twitter.com/TMObz4skF2 — WWeg27 (@PuttickH) February 13, 2023

Lo que quería ver / Lo que vi#Rihanna pic.twitter.com/aX5BgMgQdG — 👽 Ari Sherman 🚀 (@004ry00) February 13, 2023

Este meme pero en buen plan porque está embarazadita :3 #Rihanna pic.twitter.com/DXtoUjlkVE — Adrián Chávez 🫖 (@nochaveznada) February 13, 2023

