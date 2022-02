El sexto capítulo de la segunda temporada de Euphoria entregó a los fanáticos lo que desde hace varias semanas estaban esperando: otro momento entre Lexi (Maude Apatow) y Fez (Angus Cloud).

Tras la oscura carrera de Rue (Zendaya) en el episodio anterior, el capítulo estrenado este domingo y titulado A Thousand Little Trees of Blood dejó una de las postales más románticas de la serie. Después de haber sintonizado en la fiesta de Año Nuevo, Lexi y Fez se volvieron a juntar para fumar marihuana, hablar sobre su obra y ver Stand by Me (1986), que resultó ser la película favorita de los dos.

Los acercamientos entre ambos han sido lentos a lo largo de la temporada, lo que ha elevado la tensión de los fanáticos para llevarla a su punto de ebullición el domingo.

Quien también contribuyó a esta adoración por la pareja es el mismo Angus Cloud, quien durante el capítulo subió historias junto a Apatow en Nueva York y varios tuits alentando un romance, incluyendo uno que decía que “Lexi se ve linda incluso con los rulos en la cabeza”.

Lexi looks cute even with the rollers in her head #Fexi #Euphoria — Angus Cloud (@anguscloud) February 14, 2022

El tráiler del próximo capítulo, en tanto, muestra a Fez con un ramo de flores, listo para partir al estreno de la obra de Lexi… aunque probablemente haya más de un inconveniente.

Los seguidores de Euphoria, que han sido testigos del viaje de autodestrucción de Rue y la traición de Cassie (Sydney Sweeney) a Maddy (Alexa Demie) por el odiado Nate (Jacob Elordi), agradecen estos chispazos de ternura y así lo hicieron saber con sus reacciones en redes sociales:

el fandom con: #euphoria nate y cassie || fez y lexi pic.twitter.com/OL2qFRmqiK — rocío lvs tati 🌱 (@lightsaiti) February 14, 2022

yo viendo la | yo viendo

escena dónde. | la escena de

cassie y nate. |. fezco y lexi

se dicen que |. cantando

se aman. |#Euphoria #EuphoriaDay pic.twitter.com/cdnke0PqgL — yas LTWT -97 (@prfctwalls_) February 14, 2022

Literal Lexi y Fez son lo mejor de la temporada y nos han dado UNA TOMADA DE MANITAS que es esto???? Un dorama??? — ganso (@lamastabo) February 14, 2022

que lexi este tapada con la misma sabana que usaba ashtray cuando era bebé me parece un detalle demasiado hermoso #euphoria pic.twitter.com/jjJvHBGfWt — miluu (@hslkmm) February 14, 2022

en serio yo soy lexi arreglándome todo el día para q un marihuano me lleve a su cuarto a escuchar música 😭 — camila (@llena_de_vacio) February 14, 2022

Yo viendo como Fez le da la manita a Lexi mientras cantan Stand by me #Euphoria #Fexi pic.twitter.com/Vx2qhqQWLm — LG (@dlauragtz) February 14, 2022