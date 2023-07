Este martes la revista People confirmó que los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro, quienes anunciaron su compromiso en marzo, terminaron su noviazgo.

Diversas fuentes a las que accedió la revista estadounidense señalaron que “a pesar del amor y respeto que los cantantes tienen el uno por el otro, ambos acordaron terminar su compromiso“.

A poco de conocerse la noticia, en redes sociales comenzaron a circular todo tipo de rumores que apuntarían a una presunta infidelidad por parte de Rauw Alejandro.

Lo que fue descartado por el puertorriqueño a través de Stories de Instagram.

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, expresó el cantante.

Asimismo, confirmó que hace unos meses, “Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

“Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí”, agregó.