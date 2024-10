“Para seducir y sorprender”: Cathy Barriga anuncia que se suma a sitio de contenido para adultos en medio de arresto domiciliario

El anuncio lo realizó en sus redes sociales tras ser formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público en el marco del millonario desfalco a la Municipalidad de Maipú.

A través de sus redes sociales, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga realizó un anuncio en medio de la medida cautelar de arresto domiciliario que cumple desde su casa.

La exautoridad comunal -formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público– anunció que se sumará a una plataforma de contenido para adultos.

Cathy Barriga se suma a sitio de contenido para adultos

En sus historias de Instagram, relató que “ya pasé por el proceso de cuestionar lo injusto que estoy viviendo. Pero lo cierto es que la vida sigue. Y mientras tanto, me ocupo y sigo construyéndome. Y sin duda, a pesar de lo doloroso de todo esto, soy una mujer más fuerte“.

“Todo está en constante movimiento. Pero lo cierto es que cuando no tienes duda de la persona que eres, ya no importa lo que digan de ti. Porque en algún punto de esta historia, todo vuelve a su génesis y pone todo en su lugar“, añadió.

A continuación, compartió otra historia en la que señala que “aquí estoy preparándome para las fotos. Yo me peino, me maquillo”, junto con el enlace a su página de adultos: Onlyfayer.

En la descripción de su página de Onlyfayer -en la que cobra 25 dólares por acceder a su contenido- Barriga escribió: “Bienvenid@! Acá encontrarás el lado más travieso de la ex Robotina, ex chica Mekano, ex granjera VIP y ex alcaldesa en un espacio para seducir y sorprender“.