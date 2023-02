“Me dio rabia y me sentí incómoda”. Esta es parte de las declaraciones de Pamela Leiva luego de haber recibido un beso sin su consentimiento por parte de Arturo Walden, más conocido como Kiwi, durante un despacho en vivo del matinal Buenos Días a Todos de Televisión Nacional de Chile (TVN).

La situación ocurrió a inicios de esta semana, cuando Walden, durante una entrevista que le estaba haciendo a la comediante en el contexto de su triunfo en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, quiso hacer una broma y le dio un beso sin su consentimiento a Leiva.

Tras lo ocurrido, la señal pública comunicó que Kiwi no continuará en el programa de televisión, indicando que su “línea editorial promueve diversos valores como el respeto, y, por lo tanto, rechaza categóricamente comportamientos inapropiados como este caso en cualquiera de nuestros programas, transgrediendo nuestras normas”.

En tanto, el ahora ex notero reflexionó y pidió disculpas en entrevista con Las Últimas Noticias: “Me equivoqué, para qué voy a decir otra cosa. Cero intenciones de acoso ni de faltar el respeto. Me equivoqué y ofrezco mis disculpas igual”.

¿Qué dijo Pamela Leiva?

Este miércoles, Pamela Leiva se refirió a lo ocurrido por medio de su cuenta de Instagram.

En primera instancia, la comediante relató que el lunes, “a las 9 de la mañana, me llega un mensaje del Kiwi diciéndome que estaba abajo, acá en la casa donde me estoy quedando en Concón. Que estaban con el equipo del matinal y querían sacar un móvil y si puedo bajar”.

Leiva dice que le pareció extraño, porque ella había coordinado con TVN que iban a llegar a las 10:00 horas para entrevistarla. Pero, de todas formas, accedió y bajó.

Durante la conversación en vivo, Leiva relata que comenzaron a hablar con Kiwi sobre el beso entre los animadores de Viña 2023, y fue ahí cuando Walden le dio uno sin su consentimiento.

“En el momento me dio rabia, me sentí incómoda, no lo esperaba, pero en ese microsegundo que pasó, donde me agarra y me echo para atrás, digo: ‘Chucha, ¿qué hago?’. Tuve muchas ganas de irme, pero dije ‘no quiero que esto empañe todo lo que estoy viviendo, no quiero que sea la noticia’”, continuó.

“No quería que este hecho que no podía controlar yo, que no decidí yo, empañara lo que estaba viviendo. Era mi momento, y me estaban entrevistando sobre mi momento, y no quería que si me mandaba a cambiar, esa iba a ser la noticia”, agregó.

Al término del despacho, Leiva se enteró de que “no estaba coordinado que él (Kiwi) llegara a mi casa, que se consiguió mi dirección, donde me quedaba. No estaba predestinado que él viniera a sacarme la cuña. Al parecer se tomaron decisiones arbitrarias por parte de él”.

“Entiendo que él lo hizo por ansiedad”

Respecto al beso sin consentimiento que recibió, la comediante dijo entender “de dónde lo hizo el Kiwi, no he hablado con él. Entiendo que él lo hizo de un lado de ansiedad, desesperación, de querer ser divertido, ganarse la pega. Todos podemos discrepar de la forma, que es muy noventero lo que pasó, pero lo tomé desde ahí”.

Además, comentó que nunca se comunicó con gente de TVN para hacer un reclamo al respecto: “No llamé a nadie para pedir la cabeza del Kiwi. La decisión que tomó TVN (de desvincular al notero del matinal) fue una decisión de ellos”.

“Hoy (el miércoles) sí recibí un llamado de TVN, donde me pidieron disculpas. Entiendo que para todos fue algo sorpresivo y no lo esperaban. Ellos tampoco sabían lo que iba a ocurrir y también lo entiendo. Les agradecí que me llamaran y expliqué todo esto”, añadió.

En ese sentido, Pamela Leiva les dijo la gente de TVN que “lamentaba que despidieran al Kiwi, que no me alegraba por una noticia como esa, pero son decisiones que toman ellos y ante eso, yo no me puedo hacer cargo por los actos que tomaron otras personas, tanto por el beso como el despido del Kiwi”.

Finalmente, la comediante reflexionó sobre lo ocurrido: “Sigámonos educando, chiquillos. Este tipo de acto es el que tenemos que erradicar y sirve para enseñar a gente que no ve maldad en algo como esto, que ya no corresponde”.

