(CNN) — El miembro fundador y bajista original de la banda Jon Bon Jovi, Alec John Such, murió, según un tuit del grupo el domingo por la tarde.

“Estamos desconsolados al escuchar la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such. Era original. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue parte integral de la formación de la banda”, decía el mensaje.

“Para ser honesto, encontramos nuestro camino el uno para el otro a través de él: era un amigo de la infancia de Tico y trajo a Richie para que nos viera actuar. Alec siempre fue salvaje y lleno de vida. Hoy esos recuerdos especiales me hacen sonreír y una lágrima en mi ojo. Lo extrañaremos mucho”, decía el mensaje.

Bon Jovi se formó en 1983 y ha tenido éxitos con canciones como Livin’ On a Prayer y Wanted Dead or Alive. La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2018.

CNN se ha comunicado con el publicista de Jon Bon Jovi para obtener información adicional sobre Such.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/yK0RlgVkZc

— Jon Bon Jovi (@jonbonjovi) June 5, 2022