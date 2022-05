Ni el maquillaje, ni la música, ni los pasos de baile. El icónico Rolling Stones Mick Jagger se cansó de las comparaciones con Harry Styles y entregó su punto de vista al respecto.

En conversación con el diario británico The Sunday Times, la voz de The Rolling Stones comentó que “me gusta Harry, tenemos una relación fácil. Yo solía usar mucho más maquillaje en los ojos que él“.

Posteriormente, disparó: “No tiene una voz como la mía ni se mueve en el escenario como yo. Sólo tiene un parecido superficial con mi yo más joven, lo cual está bien, no puede evitarlo”.

