Mexicano se sorprende con la comida en Chile: “Comen mayonesa como si no hubiera un mañana”

El creador de contenido, @Salogama subió unos videos a su cuenta de Tik Tok en los que aborda cómo ha sido su arribo a Chile desde que llegó a vivir en el país.

Es así, que mencionó algunas cosas que le llamaban la atención del país. En primer lugar, destacó la presencia de la araña de rincón en las casas chilenas.

Mexicano revela las cosas que le sorprenden de Chile

“Viven con una araña mortal. Si, la araña de rincón, la violinista. Ellos normal, ven una y la matan y le echan veneno y listo. No saben el grito que me sacó la primera vez que vi una”, señaló el creador de contenido.

Posteriormente, aseguró que “qué onda con que comen mayonesa como si no hubiera un mañana. A todo le ponen mayonesa. Pero no le ponen una embarrada de mayonesa en el pan. Lo atascan de mayonesa. ¿Sabe bien? Sabe bien. ¿Diario? No lo sé si comería a diario”.

Finalmente, destacó la educación vial del país, específicamente los pasos peatonales y el respeto a ellos.

“Los pasos de cebra. Los ceda el paso. Dios mío, pones un pie en el ceda el paso y los autos se frenan y te dejan pasar. Y ponen sus direccionales, sus intermientes para que puedas pasar tranquilamente”, sentenció.