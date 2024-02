(CNN Español) – Usher puso todo su empeño en condensar su amplia trayectoria musical en tal vez los 13 minutos más vistos de la televisión: el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024.

Comenzó con Caught Up y U Don’t Have to Call. Continuó su repaso de éxitos con Alicia Keys, H.E.R., Lil Jon, Ludacris.

La ocasión, como ocurre con casi todos los espectáculos de Super Bowl, fue comentada por miles de usuarios que no dudan en manifestar su opinión sobre el show.

¿Qué dijeron sobre la actuación de Usher? Bueno, aquí algunos memes compartidos en X.

Los que no quedaron conformes:

qué hermosa presentación de usher, ojalá no se vuelva a repetir pic.twitter.com/WtNv3QwEXA — fer (@CATH4RTIC) February 12, 2024

Ya terminó el medio tiempo de Usher… pic.twitter.com/2CQQSPQJVO — La Abuela García®™ (@rthur013) February 12, 2024

El #MedioTiempo del #SuperBowl de los marcianitos en los Simpsons, estuvo mejor que el de Usher. pic.twitter.com/otHx4rnG9H — Kurco Bain ☭ (@JuliusMajadero) February 12, 2024

La cara de todos en el show de Usher pic.twitter.com/4ZBw5c9xUZ — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) February 12, 2024

Los que se quedaron esperando a Justin:

asi quedamos las que esperábamos que mágicamente apareciera justin bieber a cantar somebody to love remix o jungkook cantando next to you remix con usher #SuperBowl2024 pic.twitter.com/LNLzBJ1PvS — gerald◟̽◞̽ (@lovelymichaelj) February 12, 2024

Literal yo viendo como Usher dio el performance de su vida y hasta patinó pero igual estoy triste porque si pensé que iba a ver a Justin pic.twitter.com/WyNStVEEqN — Estefierrito (@estefierritox) February 12, 2024

¿Patines? Sí, patines

Usher en el medio tiempo de Super Bowl: pic.twitter.com/gEFz3x7o8z — Simpsonito (@SoySimpsonito) February 12, 2024

Los que recordaron a:

Gracias Usher por recordarnos que el mejor halftime show sigue siendo el de Katy Perrypic.twitter.com/BC51s1PWcU — Brinali || (@Brinali_TK) February 12, 2024

Absolutamente nadie | Usher:

Nadie absolutamente nadie

Usher cada vez que se le presenta la oportunidad #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/SwtpFOL0NB — Paloma (@palomamb11) February 12, 2024

El que lo disfrutó: