(CNN) – Los Kansas City Chiefs se convirtieron este domingo en el primer equipo en ganar Super Bowls consecutivos en 19 años, derrotando a los San Francisco 49ers 25-22 en tiempo extra en Las Vegas. Liderados por el mariscal de campo Patrick Mahomes, los Chiefs han ganado Super Bowl en tres de las últimas cinco temporadas.

El mariscal de campo de Kansas City, Patrick Mahomes, elegido Jugador Más Valioso en dos victorias anteriores del Super Bowl, completó 34 de 46 para 333 yardas con dos touchdowns, incluido el gol de la victoria, y una intercepción. Mahomes también tuvo 66 yardas terrestres, incluida una carrera de 19 yardas en la última serie del juego.

El mariscal de campo de segundo año de los 49ers, Brock Purdy, lució tranquilo y sereno en el bolsillo y completó 23 de 38 para 255 yardas y un touchdown. El corredor All-Pro Christian McCaffrey tuvo 80 yardas por tierra y 80 por recepción. El receptor abierto Jauan Jennings se convirtió en la segunda persona en la historia del Super Bowl en lanzar y atrapar pases de touchdown.

El ala cerrada veterano Travis Kelce, quien solo tuvo una recepción para una yarda en la primera mitad, terminó con nueve recepciones y 93 yardas, pero no encontró la zona de anotación.

El pateador de los 49ers, Jake Moody, anotó tres goles de campo, incluido uno que temporalmente mantuvo el récord del Super Bowl como el más largo, pero falló un punto extra en el tiempo reglamentario cuando fue bloqueado.

El partido fue una revancha del Super Bowl de hace cuatro años, cuando los Chiefs se alejaron en el último cuarto para ganar 31-20.

El partido de este domingo comenzó lentamente –muy lentamente– y los primeros puntos no llegaron hasta que Jake Moody anotó un gol de campo de 55 yardas, récord del Super Bowl, a los 12 segundos del segundo cuarto. Las primeras cuatro series del juego terminaron con un balón suelto de San Francisco, luego tres despejes consecutivos de los dos equipos.

El juego no se abrió hasta los segundos 15 minutos, cuando los 49ers tomaron ventaja de 3-0 y los Chiefs parecían estar listos para responder después de un pase de 52 yardas, pero un balón suelto de Kansas City unas jugadas más tarde fue recuperado por los Niners en su 8.

Después del balón suelto de los Chiefs vinieron dos despejes más, pero luego los 49ers tomaron una ventaja de 10-0 gracias a una jugada inteligente. El receptor abierto Jauan Jennings, un mariscal de campo estrella en la escuela secundaria, tomó un pase lateral en el lado izquierdo del campo y luego lanzó todo el campo al corredor All-Pro Christian McCaffrey, quien encontró un hueco en la defensa de los Chiefs y un camino para un sprint de 21 yardas hasta la zona de anotación con aproximadamente 4:30 restantes en la mitad.

Los Chiefs pudieron anotar un gol de campo corto justo antes del intermedio. Una bota de 28 yardas de Harrison Butker redujo la ventaja de los 49ers a 10-3 con 20 segundos restantes en el segundo cuarto. Culminó una serie de 15 jugadas de los Chiefs. Ninguno de los 13 equipos que no anotaron en la primera mitad ganó alguna vez el Super Bowl.

El poco impulso anotador que había aparecido en el segundo cuarto desapareció temprano en el tercero y los equipos especiales tuvieron las jugadas más notables.

El récord de goles de campo más largo de Moody también se desvaneció cuando Butker anotó desde 57 yardas con 5:01 restantes en el período para poner a los Chiefs a cuatro con 10-6.

Con 2:32 restantes en el tercer cuarto, otra jugada de equipos especiales ayudó a los Chiefs a conseguir su primera ventaja. Darrell Luter Jr., de San Francisco, intentó recoger una pelota despejada que golpeó el pie de un compañero de equipo, pero se le escapó entre los dedos y los Chiefs agarraron la pelota en la yarda 16 de los 49ers. En la siguiente jugada, Mahomes lanzó un pase a Márquez Valdés-Scantling, completamente abierto, para un touchdown y una ventaja de 13-10.

La defensiva de los Chiefs, normalmente tacaña en el último cuarto de un juego de playoffs, permitió un touchdown con 11:22 restantes en el partido cuando Purdy golpeó a Jennings para una anotación de 10 yardas. Sin embargo, el punto extra fue bloqueado y San Francisco sólo tenía una ventaja de gol de campo, 16-13.

Butker empató el marcador cinco minutos y medio después, culminando una serie de 13 jugadas de Kansas City con un gol de campo de 24 yardas.

Moody puso a los Niners adelante 19-16 con otro gol de campo desde más de 50 yardas, un gol de 53 yardas con solo 1:53 por jugarse.

With their third Super Bowl win in just five seasons, the Kansas City Chiefs aren’t just champions today – they’re a dynasty.

Congratulations, Chiefs Kingdom.

Ready to welcome this team back to the White House. pic.twitter.com/8GZDRiopRX

— President Biden (@POTUS) February 12, 2024