Durante los últimos días, una noticia ha copado los portales de farándula internacional: el supuesto romance de Bad Bunny con la modelo Kendall Jenner.

Todo comenzó cuando DeuxMoi, un sitio web dedicado a los rumores de celebridades, compartió la noticia, que no ha sido confirmada por ninguna de las partes involucradas.

Bad Bunny spotted last night on a double date with Kendall Jenner, Justin Bieber and Hailey Bieber in LA. pic.twitter.com/L9kzrzxLRI

— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 19, 2023