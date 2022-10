(CNN) – Matthew Perry se sincera en su nuevo libro sobre su llamativa relación con Julia Roberts a mediados de la década de 1990 y la razón por la que llegó a su fin.

El actor recuerda en el libro autobiográfico Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, según un extracto publicado por el diario The Times de Londres, que Roberts expresó interés en aparecer en Friends, pero “ella solo haría el programa si estaba en la historia de Chandler”.

A instancias de la creadora de Friends, Marta Kauffman, Perry le envió a Roberts tres docenas de rosas y una tarjeta ingeniosa, en un esfuerzo por “cortejar” a la estrella de Pretty Woman para que aceptara el trabajo.

“Así comenzó un cortejo de tres meses a través de faxes diarios. Esto era antes de Internet, antes de los teléfonos móviles: todos nuestros intercambios se hacían por fax. Y había muchos; cientos”, escribe Perry. Y continúa describiendo cómo “tres o cuatro veces al día me sentaba junto a mi máquina de fax y miraba el trozo de papel que revelaba lentamente su próxima misiva”.

Pronto, los faxes “se volvieron románticos”, lo que llevó a conversaciones telefónicas de “cinco horas” antes de que la pareja se conociera cara a cara.

Finalmente, Roberts apareció en la puerta de Perry. “Cuando la abrí, allí estaba ella, había una sonriente Julia Roberts al otro lado. Creo que dije algo como, ‘Oh, esa Julia Roberts’”, dice Perry en el libro, recordando su reacción al estilo de Chandler.

A partir de ahí, la pareja rápidamente comenzó una relación y ya eran pareja cuando Roberts apareció en el episodio de Friends que se emitió después del Super Bowl. Perry continúa describiendo algunos de los momentos más dulces durante su breve romance, incluida una visita a la familia de Roberts en Taos, Nuevo México, para el Año Nuevo de 1996, pero “dos meses después, estaba soltero”.

“Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Siempre había estado seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría?”, escribe. En alusión a sus problemas paralizantes que identifica como el núcleo de su conducta adictiva pasada, Perry agrega: “No era suficiente; nunca podría ser suficiente; yo estaba roto, torcido, era desagradable. Entonces, en lugar de enfrentar la inevitable agonía de perderla, rompí con la hermosa y brillante Julia Roberts”.

CNN contactó a un representante de Roberts en busca de comentarios.

En su libro, Perry también habla de sus luchas con el alcohol y la adicción y lo que finalmente lo llevó a la sobriedad.

“Quería compartir cuando estuviera a salvo de volver a entrar en el lado oscuro de todo”, dijo Perry recientemente a People sobre el nuevo libro. “Tuve que esperar hasta estar completamente sobrio y lejos de la enfermedad activa del alcoholismo y la adicción para escribirlo todo. Y lo principal era que estaba bastante seguro de que ayudaría a la gente”.

Friends, Lovers and the Big Terrible Thing será publicado por Headline el 1 de noviembre.