The ladies who lunch de Stephen Sondheim fue el tema que eligieron las actrices Meryl Streep, Christine Baranski y Audra McDonald para homenajear desde sus casas al connotado compositor de musicales de 90 años.

En la amena conexión que mantuvieron, se les pudo ver a cada una vestidas con batas, muy relajadas, acompañadas de una copa de vino o champagne.

Las actrices realizaron una suerte de comedia como si estuviesen embriagadas, bromeando un poco con la situación actual que tiene al mundo confinado por COVID-19, con muchas personas usando la alternativa de la comunicación a distancia y aprovechando de brindar pese a las dificultades.

El homenaje y celebración online fue este domingo y reunió también a otras grandes figuras del mundo del teatro, como Bernadette Peters, Patti LuPone, Donna Murphy, Mandy Patinkin, Brian Stokes Mitchell o Kelli O’Hara.

El evento fue titulado como “Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration”. Aun está disponible y se puede ver gratuitamente en la web broadway.com, en conjunto con su canal de YouTube.

Cabe destacar que Sondheim cumplió 90 años el pasado 22 de marzo y es muy querido en el entorno musical-actoral. Entre sus logros, tiene un Oscar, ocho Tony, ocho Grammy y además un premio Pulitzer. Incluso fue condecorado con la Medalla Presidencial a la Libertad en 2015.

Ha sido compositor de un sinnúmero de obras. Una de ellas y con la que ganó el premio de la Academia de Hollywood en 1991 es “Sooner or Later (I Always Get My Man)”, que Madonna interpretaba en “Dick Tracy”.