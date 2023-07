(CNN) – Lana Del Rey ahora sirve waffles. Al parecer, la cantante de Summertime Sadness ha estado trabajando como mesera en un Waffle House de Florence, Alabama, según publicaciones en las redes sociales de algunos de sus clientes compartidas en una cuenta de fans.

Las imágenes publicadas este jueves muestran a Lana Del Rey en uniforme, atendiéndome cálidamente a los clientes y trabajando detrás del mostrador.

En un video, se puede escuchar cuando dice: “Oh, mira a este hombre. Oh Dios, Charlie no lo grabes sin su permiso”.

“Simplemente Lana Del Rey trabajando como mesera en un restaurante”, dice el pie de foto.

Incluso tiene su propia placa de Waffle House con su nombre. Otra persona posó con la cantante dentro de Waffle House y escribió: “¡¡¡Decir que estoy extasiado es quedarse corto!!!”.

No se sabe por qué Del Rey se encuentra actualmente en Alabama, pero, según los informes, fue vista en los últimos días en un salón de belleza de la zona y en un Starbucks.

Del Rey tocó recientemente en el Festival de Glastonbury en Somerset, Inglaterra. También lanzó su nuevo álbum, titulado Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.