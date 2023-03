Elogiado ha sido el gesto que realizó Lady Gaga en la alfombra “roja” de los premios Oscar, cuando fue en ayuda de un fotógrafo que se cayó mientras trabajaba.

La instancia ocurrió cuando la intérprete estadounidense caminaba hacia la nonagésima quinta versión de la ceremonia de los premios de la Academia y se percató de que el profesional sufrió una caída.

Ante esto, la también actriz no dudó en socorrer al fotógrafo y tras ello, percatarse que estuviese bien.

El gesto de Lady Gaga fue valorado en redes sociales. Incluso, desde TNT América Latina indicaron: “Se tomó muy en serio su canción. Gracias por sostenerle la mano”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNT América Latina (@tntlatam)

Lee también: Rihanna presentó “Lift Me Up” en los Oscar: Estaba nominada en la categoría Mejor Canción Original

La emotiva interpretación de Hold My Hand

Lady Gaga se subió al escenario para realizar una interpretación emotiva y cruda de su canción nominada al Oscar, Hold My Hand, durante los Premios de la Academia el domingo por la noche.

La canción, de Top Gun: Maverick (2022), fue nominada en la categoría de Mejor Canción Original.

Aunque la pista finalmente perdió ante Naatu Naatu de RRR (2022), la actuación de Gaga se destacó por su enfoque básico.

Gaga no se maquilló y se puso un look casual con una camiseta oscura y jeans para la actuación, un marcado contraste con su look en la alfombra “roja”.

Lo que comenzó como una actuación suave y tierna, eventualmente se convirtió en un momento intenso y poderoso, cuando Gaga se puso de pie para cantar hacia el final de la canción, y recibió una ovación de pie.

En 2019, Gaga ganó el premio a la mejor canción original por Shallow de la película A Star Is Born (2018), la cual interpretó junto a Bradley Cooper.