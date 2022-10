(CNN Business) – Kim Kardashian acordó pagar una multa de US$ 1,26 millones a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para resolver cargos civiles después de que la estrella de los reality shows promocionara un criptoactivo, EthereumMax, en Instagram.

La SEC acusó a Kardashian de no haber revelado que le habían pagado US$ 250.000 por publicar su mensaje en Instagram. Además de pagar la multa, aceptó cooperar con la investigación en curso de la SEC.

“Este caso es un recordatorio de que, cuando las celebridades o las personas influyentes respaldan las oportunidades de inversión, incluidos los valores de criptoactivos, no significa que esos productos de inversión sean adecuados para todos los inversores“, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.

“Animamos a los inversores a considerar los posibles riesgos y oportunidades de una inversión a la luz de sus propios objetivos financieros”, agregó.

