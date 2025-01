Jennifer Lopez y Ben Affleck alcanzan un acuerdo de conciliación en su divorcio

Según documentos judiciales obtenidos por CNN, los actores alcanzaron este acuerdo cuatro meses después de que Lopez solicitara poner fin a su matrimonio. Revisa aquí los detalles.

(CNN) — Jennifer Lopez y Ben Affleck alcanzaron un acuerdo de conciliación en su divorcio, aproximadamente cuatro meses después de que Lopez solicitara poner fin a su matrimonio de dos años, según documentos judiciales obtenidos por CNN.

No hay solicitud de apoyo conyugal por parte de ningún involucrado, de acuerdo con el acuerdo de conciliación.

Lopez presentó la solicitud de divorcio en agosto, en el aniversario de su ceremonia de boda en Riceboro, Georgia, en 2022, después de su escapada a Las Vegas un mes antes.

La ruptura se produjo tras reportes de que ambos habían estado viviendo separados, Lopez canceló su gira de verano para pasar tiempo con su familia y pusieron a la venta su casa en Beverly Hills.

El matrimonio de Lopez y Affleck llegó más de 20 años después de que se conocieran en el set de la comedia Gigli, donde interpretaron a criminales atrapados en un trabajo juntos y forjaron una amistad en la vida real que eventualmente se convirtió en una relación.

Lee también: Cronología de la turbulenta relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck: Así fue la historia de amor que duró 20 años

A lo largo de los años, ambos se casaron con otras personas y formaron familias.

Sin embargo, el equipo “Bennifer” se regocijó con Bennifer 2.0 cuando se reconciliaron en 2021.

Incluso ellos parecían encantados.

“Sabes, una de las cosas que realmente valoro en todos los aspectos de mi vida ahora es que se manejó de una manera que refleja eso”, dijo Affleck a The Wall Street Journal en diciembre de 2021. “Mi vida ahora refleja no solo a la persona que quiero ser, sino a la persona que realmente siento que soy, que no es perfecta, pero que es alguien que se esfuerza mucho y se preocupa mucho por ser honesto, auténtico y responsable. Es difícil decir quién se beneficia más, sin entrar en detalles chismosos”.

La pareja se comprometió inicialmente en noviembre de 2002 después de que Affleck hiciera la propuesta con un anillo de diamante rosa de 6,1 quilates de Harry Winston. También apareció como el interés romántico de López en el video musical de su sencillo de 2002 Jenny from the Block, cuya trama aborda el tratamiento de los paparazzi sobre su relación.

Días antes de que la pareja se casara en septiembre de 2003, pospusieron su boda, citando “una atención mediática excesiva” en torno a su matrimonio.

Fuentes dijeron a CNN en ese momento que la pareja estaba “tomando un descanso”.

En enero de 2004, se separaron oficialmente por primera vez.