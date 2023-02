Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en agosto de 2022, celebraron así este año su primer Día de San Valentín como pareja casada, fecha con motivo de la cual se hicieron un tatuaje en conjunto.

“Compromiso ♾ Feliz día de San Valentín, mi amor”, escribió la actriz de 53 años junto a una serie de instantáneas de Instagram el martes antes de hacer referencia a su próximo álbum.

En la primera imagen, J.Lo mostró su nuevo tatuaje del símbolo del infinito con una flecha que atraviesa el centro. El símbolo, ubicado en su caja torácica izquierda, tenía escrito “Jennifer” en un extremo y “Ben” en el otro.

Del mismo modo, el actor Affleck se tatuó dos flechas superpuestas justo debajo de su axila con una “J” y una “B” inscritas entre los ejes.

López, de 53 años, también compartió una serie de instantáneas junto a su esposo, de 50, donde se miraban con amor.

En una toma en particular, los dos aparentemente recrearon el video musical Jenny from the Block de la cantante, que mostraba a la pareja descansando en un yate.

También publicó dos fotos retrospectivas del torbellino de romance de la pareja a principios de la década de 2000.

La nativa del Bronx conoció al actor de Boston en 2001 en el set de su película Gigli y Affleck rápidamente le propuso matrimonio al año siguiente. Sin embargo, la pareja terminó yendo por caminos separados antes del gran día, pero se reunieron en 2021.