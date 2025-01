“Es una locura”: IShowSpeed confiesa que Chile es el lugar más caótico que ha pisado en su vida

El famoso streamer IShowSpeed aterrizó en Chile. Y a penas puso un pie en el centro de Santiago de Chile desató el caos.

Tal fue la conmoción de su llegada, que cientos de personas se aglomeraron alrededor suyo para conversar, tocarlo o gritarle cosas.

Un breve paso por el casco histórico y un par de atracciones de Fantasilandia después, los chilenos marcaron la tónica de lo que sería el resto del día.

Tras agarrones de pelo y cerca de una veintena de personas subidas en el techo de su transporte, el streamer Speed confesó que esta había sido la experiencia más loca de su vida, incluso peor que en Noruega.

En uno de sus últimos viajes a Europa, personal policial tuvo que intervenir para sacarlo de una tienda rodeada de una muchedumbre de cientos de personas que no lo dejaban salir.

🚨| WATCH: Speed dropped a hint for his next country stream: “Ah, my ear hurt”

Where do you think he’ll be streaming? 👇👇

Speed dejó una pista para su próximo stream en otro país: “Ah, me duele el oído”

¿Dónde crees que va a hacer stream? pic.twitter.com/nisFiUrpxz

— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) January 23, 2025