Informe del Senda revela caída histórica en consumo de alcohol, pero preocupa aumento de tranquilizantes sin receta

El estudio muestra una disminución general en el uso de sustancias tradicionales, aunque emerge una nueva tendencia que alerta a las autoridades sanitarias.

El consumo mensual de alcohol en Chile cayó a su nivel más bajo en 30 años, según el 16° Estudio de Drogas en Población General del Senda.

La prevalencia bajó de 39,2% en 2022 a 34,6% en 2024, la cifra más baja desde el inicio de la serie en 1994. La caída fue significativa en adultos jóvenes y en mujeres, donde el indicador descendió a 27,6%.

Una nueva alerta sanitaria entre los datos positivos

Según reportó Publimetro, junto con la reducción en el consumo de tabaco, marihuana y cocaína, el informe destaca una tendencia preocupante: el uso de tranquilizantes sin receta médica aumentó de 1,8% a 2,2% en el mismo período.

Las expertos califican este fenómeno como una “señal de riesgo” que exige reforzar las estrategias de prevención, a pesar de los avances en la reducción de las sustancias de consumo tradicional. El estudio, aplicado a una muestra representativa de más de 11 millones de habitantes, confirma un cambio en los patrones de consumo que requiere una mirada específica hacia los fármacos.