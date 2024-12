La reflexión de Ibai Llanos tras su cambio físico: “Lo más importante es quererse, independientemente del peso que tengamos”

El streamer español recordó un intento fallido de hace dos años y subrayó la importancia de quererse a uno mismo, independientemente del peso o las circunstancias, destacando que lo más valioso es el amor propio y el valor que le otorgamos.

El reconocido streamer español Ibai Llanos, ícono de las redes sociales, compartió su progreso tras 94 días de documentar su transformación física y mental. A través de sus plataformas, no solo ha mostrado los cambios visibles en su cuerpo, sino también cómo ha evolucionado su mentalidad durante este proceso.

En esta etapa, Ibai recordó un intento fallido de cambio que vivió hace dos años, en diciembre de 2022, cuando presentó su gimnasio e inició una serie de rutinas que abandonó tras solo cuatro episodios.

“Hoy se cumplen dos años desde mi primer intento de cambio físico. Fue en diciembre de 2022 donde presenté mi gimnasio y donde empecé la primera serie de verdad. Una serie que solo duró cuatro episodios y que, bueno, desafortunadamente para mí no fue el cambio que yo buscaba“, reflexionó en un video compartido en redes sociales.

El streamer destacó las similitudes entre aquel momento y su vida actual, desde su entorno hasta sus colaboradores, pero enfatizó el contraste en su mentalidad. “Es curioso porque cuando grabé ese vídeo, lo grabé en esta misma silla, en este mismo setup, y tenía exactamente lo mismo que tengo ahora (…) Dos años después, teniendo exactamente lo mismo que en 2022, el cambio ha sido tan grande“.

Ibai reflexionó sobre la importancia de no rendirse, incluso tras múltiples intentos fallidos. “No conseguir algo o no lograr tus objetivos a la primera no marca lo que seas tú o lo que vaya a ser tu vida. Tú te puedes equivocar una vez, dos, tres, cuatro, diez, quince o veinte. (…) Como mínimo te sigues esforzando, que es algo muy importante”.

El streamer también habló sobre el valor de quererse a uno mismo, independientemente del peso o las circunstancias. “Estoy muy orgulloso del Ibai que soy ahora y también del Ibai que era en 2022. Lo más importante es quererse a uno mismo, independientemente del peso que tengamos“.

En el video, Ibai agradeció el apoyo de su comunidad y de su entrenador, Valentín, quien ha sido un pilar en este proceso.

Valentín también compartió un mensaje de motivación: “No existe ningún ser humano que nunca haya fallado en toda su vida. Fallar, vas a fallar. Lo más importante es volver a intentarlo, no rendirte. Que en esos momentos donde hayas fallado sea el momento que más confíes en ti mismo”.