Otro día, otro escenario hipotético que destroza a la gente en las redes sociales. Sin embargo, este discurso cultural tiene algunos dientes afilados.

La pregunta, dirigida a las mujeres, parece sencilla: ¿Preferirías estar sola en el bosque con un hombre o con un oso?

Si bien no hay una respuesta unánime, un buen número de mujeres en TikTok, Instagram y X han dejado claro que preferirían al oso. Esto ha provocado ira entre algunos hombres en línea, pero más que eso, ha crecido hasta convertirse en una valiosa discusión sobre la violencia contra las mujeres y cómo el peligro no siempre toma la forma de un animal salvaje al acecho.

En realidad no se trata del oso

En un vídeo de TikTok, visto más de 16,7 millones de veces, un entrevistador pregunta a ocho mujeres en la calle si preferirían estar atrapadas en un bosque con un hombre o con un oso. Siete de los ocho responden, sin dudarlo, lo último.

Existen innumerables variantes de este vídeo, con la pregunta formulada entre grupos de amigos, a familiares y parejas y desconocidos en la calle. Cuando se les pregunta por qué elegirían al oso, todas las mujeres dan una iteración de la misma respuesta: con un oso, saben cuáles son los peligros. Saben, al menos en teoría, cómo sobrevivir al encuentro.

Los comentarios sobre el vídeo mencionado anteriormente lo dejan dolorosamente claro: “Sabes qué esperar de un oso“, “absolutamente un oso, los humanos son capaces de cosas mucho peores” y “oso, porque si me atacara un oso la gente me creería“.

Es imposible realizar un análisis estadístico sobre si un hombre en particular sería más peligroso que un oso en particular, especialmente porque todos pasamos mucho más tiempo de nuestra existencia diaria cerca de los hombres que de los ursinos salvajes. El objetivo de este ejercicio claramente hipotético no tiene nada que ver con las habilidades de supervivencia o con la capacidad de distinguir un oso negro de uno marrón.

“El hecho de que las mujeres siquiera consideren preguntas hipotéticas sobre hombres y osos significa que hemos fracasado por completo en crear una sociedad segura“, escribió un usuario en X.

Según datos de las Naciones Unidas, casi 89 mil mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente en todo el mundo en 2022. Los datos de la ONU también muestran que una de cada tres mujeres en todo el mundo ha experimentado violencia de pareja o violencia sexual fuera de su pareja, categorías que incluyen violencia doméstica y violación.

Eso no incluye el acoso sexual u otras situaciones que puedan hacer que una mujer tema por su vida. Los datos de la ONU afirman que una mayoría considerable de mujeres parlamentarias y periodistas han experimentado violencia psicológica en la esfera pública: una estadística específica, pero que muestra hasta qué punto la existencia de una mujer puede llegar a la amenaza de violencia.

Muchos críticos no entienden el punto

Personas irritadas por el número de mujeres que eligen arriesgarse con un oso han calificado la pregunta de “misandrista” y han dicho que es una excusa para odiar libremente a los hombres. Otros, sin entender nada, han aprovechado la oportunidad para burlarse y menospreciar a las mujeres en respuesta.

Una publicación de X muestra una caricatura de una mujer que le dice a un oso que está contenta de quedarse con él “en lugar de un hombre, jejeje”. En el segundo panel, el oso la ha atacado violentamente.

“Ayúdame a entender las matemáticas”, dice una de las principales respuestas. “Las mujeres dijeron que se sienten más seguras con un oso que con un hombre. Entonces, en respuesta, usted, como hombre, decidió crear imágenes de ellas siendo atacadas violentamente para demostrar que (ustedes) no son violentos y que es seguro estar cerca”.

Este tipo de prueba de teoría involuntaria ha frustrado a las mujeres que sienten que algunos hombres realmente no entienden, o no les importa entender, lo que es no sentirse nunca completamente segura con otras personas.

Los hombres prestan su voz al debate

Por mucho que parezca una batalla de sexos, la cuestión del “hombre contra el oso” está lejos de estar dividida según líneas de género. Muchos hombres han compartido su opinión sobre la situación y también se han puesto del lado del oso.

Una TikToker le preguntó a su padre, un cazador de osos de toda la vida, qué preferiría para ella.

“Tendrías más posibilidades con el oso“, dijo, después de pensarlo un momento. Luego, sin una pizca de ironía o dramatismo, continúa: “Porque los hombres son malos”.

Otro usuario añadió una capa de matices, señalando que los hombres (o las personas en general) pueden mentir, hacer falsas promesas, restar importancia a su propio peligro y, en general, ser depredadores a un nivel que ningún oso podría serlo. “El oso no se disculpó después ni prometió no volver a hacerlo nunca más”, dijo.

An actual bear hunter on the m”man vs bear” topic. Case closed. pic.twitter.com/xJpLk3PF3b — 💕 Doll Face.✨ (@smoke_nd_pearlz) May 2, 2024

El creador de TikTok y educador antimisógino Call Me BK, quien afirma haber iniciado el debate actual entre el hombre y el oso, dijo que ni siquiera consideró que la pregunta fuera hipotética.

Señala un vídeo publicado el 12 de marzo, donde dice: “Si estás solo en el bosque, ver a un hombre da diez veces más miedo que ver un oso“.

“Nunca lo presenté como una pregunta de ‘preferirías’ porque ya sabía que las mujeres estaban escogiendo al oso“, sostuvo en una publicación reciente.

Call Me BK ha dedicado numerosos vídeos a intentar explicar a los hombres por qué las mujeres elegirían al oso, y cada intento posterior ha generado comentarios de personas que dicen que es ridículo, odioso, ilógico o algo peor.

Sin embargo, algunos comentarios positivos han argumentado que la pregunta no pretende criticar a los hombres ni señalar el peligro potencial de un encuentro con un oso. Es, como lo son las preguntas hipotéticas, una puerta a algo más grande.

“Comenzaste una conversación importante”, escribió un comentarista en TikTok. “No se trató simplemente de un debate. Esto llevó a que algunas de nosotras, las madres, tuviéramos conversaciones importantes con nuestros hijos mayores. Este es el tipo de cosas que pueden cambiar el futuro”.