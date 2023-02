El miércoles, el actor Matthew Lewis, quien interpreta a Neville Longbottom en Harry Potter, publicó en redes sociales que se encuentra de visita en Chile. Sin embargo, no es el único intérprete de la saga Harry Potter que hoy pisa suelo chileno.

En redes sociales han reportado que también se sumaron los actores James y Oliver Phelps, quienes interpretan a los gemelos Fred y George Weasley en el universo cinematográfico de la saga.

Los gemelos de 36 años se encuentran en Punta Arenas, supuestamente para grabar un programa en el Parque Nacional Torres del Paine.

Se trata de Fantastic Friends, un show de viajes y aventuras en distintos lugares junto a gente conocida.

Para el proyecto se reunirían con Matthew Lewis, que ya confirmó en primera persona que se encuentra en la ciudad chilena.

Lewis, quien ya tiene 33 años de edad, compartió ayer en sus redes que está “en el fin del mundo” y preguntó: “¿Algún fanático o seguidor del Leeds/Bielsa en Punta Arenas viendo el partido en algún buen lugar?”.

I’m in Chile. Just about at the edge of the world. The scum game is on TV here, but it’s not on in UK. Madness. While we’re on subject, any Leeds/Bielsa fans in Punta Arenas watching the game somewhere good? 👀🇨🇱

— 🇺🇦Matthew Lewis🇺🇦 (@Mattdavelewis) February 8, 2023