(CNN/CNN Chile) — Si Harry Styles y sus bailarines de apoyo parecían un poco fuera de sí durante su actuación en los Grammy de este domingo, hay una buena razón.

La brillante plataforma giratoria roja sobre la que bailó el grupo giró en la dirección equivocada después de 10 días de ensayos, según algunos de los bailarines.

Styles, que ganó el premio al álbum del año por Harry’s House, y sus bailarines parecían un poco confundidos y casi como zombis cuando empezaron su rutina.

Un bailarín, conocido como Dexdexrevolution, publicó detalles del ensayo y videos tras bambalinas, para volver después del espectáculo con una actualización de lo sucedido.

“Solo quería compartir una historia sobre nuestra actuación de ayer con Harry Styles en los Grammy”, dijo Dexter, explicando que los diseñadores hicieron “esta hermosa pieza en esta plataforma giratoria móvil” para 12 personas.

“Ensayamos durante diez días… haciendo estas preciosas formaciones”, añadió el bailarín, que describió los movimientos como “transformación”, “ondulantes” y “artísticos”, todos practicados en sentido contrario a las agujas del reloj.

En el ensayo general, fue “impecable, hermoso”, dijo Dexter, explicando que hacer los patrones mientras se está en un escenario en movimiento y tener “toda esta conciencia espacial es un reto total”.

Pero la noche del espectáculo, “subimos al escenario para la actuación, esta comienza y la plataforma giratoria empezó a ir en la dirección equivocada”.

Aunque el grupo intentó llamar la atención del técnico de la plataforma mientras Styles cantaba, no tuvieron suerte.

his fingers showing the turntable was going in the wrong direction, he was trying to tell them something was wrong



“Cambiar todos estos patrones sobre la marcha sin ni siquiera haber caminado en esa dirección”, fue difícil, dijo Dexter, añadiendo que los bailarines estaban siendo arrastrados en diferentes direcciones.

“Harry hizo todo lo que pudo y trató de caminar al revés y en reversa en todo su dueto“, añadió Dexter.

Aunque algunos críticos calificaron la actuación de “letárgica” o “aburrida“, el bailarín dijo que “intentábamos mantenernos en pie”.

Brandon Mathis, otro bailarín que actuó el domingo con Styles, dijo en una historia de Instagram que el error en el set confundió a los bailarines.

The technical difficulty was the stage spinning the wrong way as soon as they stepped on it

— 🌻Amber🌻 (@Ambee789) February 6, 2023