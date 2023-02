(CNN) – Harry Styles tuvo una noche para recordar. No solo se llevó a casa dos premios Grammy el domingo por la noche, sino que también presentó algunos de los atuendos más comentados de la ceremonia.

La exestrella de One Direction comenzó la noche con un mono technicolor muy pronunciado que revelaba una colección de tatuajes de mariposas y pájaros en su pecho, por lo demás desnudo. El colorido patrón de arlequín cobró vida gracias a los cristales de Swarovski, mientras que las perneras de la brillante prenda se ensancharon sobre un par de botas blancas.

Aunque Styles a menudo opta por looks de alfombra roja, y de hecho monos, de la marca italiana Gucci, este fue diseñado por Egonlab, una marca francesa emergente conocida por sus creaciones sin género.

El atuendo dividió las redes sociales, con comentarios que iban desde “literalmente puede usar cualquier cosa” hasta “parece que olvidó la chaqueta”. Otros calificaron la apariencia como un ejemplo de “clowncore“, mientras que la cantante también hizo comparaciones, tanto favorables como despectivas, con dos de los íconos pop más extravagantes de Gran Bretaña: Elton John y David Bowie.

Los monos se han convertido en una especie de look característico de Styles, que los utilizaba regularmente en el escenario durante su Love On Tour. Por lo tanto, no fue una sorpresa que tuviera una segunda lista para su tan esperada actuación en los Grammy.

Subiendo al escenario para una interpretación de la exitosa canción “As It Was” (que tal vez recuerdes mostraba un video de la cantante vistiendo un mono rojo con lentejuelas, lo adivinaste), la estrella optó por un estilo menos revelador, aunque no menos exuberante número.

La actuación atrajo una ovación de pie de Taylor Swift, y su diseño con flecos plateados también ganó aplausos en línea, aunque los usuarios de Twitter también lo compararon con un árbol de Navidad decorado y un par de cortinas con flecos metálicos.

Styles, quien es conocido por su moda atrevida y de género fluido, optó por algo más formal para recoger sus premios. Subiendo al escenario para recoger el codiciado Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop por “Harry’s House”, se veía elegante con una chaqueta de traje blanca recortada y pantalones anchos de color canela.

Incluso entonces, no pudo evitar darle un poco de brillo al atuendo con un reluciente top escotado.