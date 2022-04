El artista Harry Styles conversó con la revista Better Homes and Gardens y contó por qué cuando era integrante de la banda One Direction le daba vergüenza que supieran de su vida sexual.

“Durante mucho tiempo sentí que lo único que era mío era mi vida sexual“, aseguró el intérprete de As It Was y Watermelon Sugar.

En esa línea, confesó que “me sentí tan avergonzado por eso, avergonzado por la idea de que la gente supiera que estaba teniendo sexo, y mucho menos con quién”.

“Decidir en quién podía confiar fue estresante (…) pero creo que llegué a un lugar en el que pensé: ‘¿Por qué me siento avergonzado? Soy un hombre de 26 años que es soltero. Es como, ‘Sí, tengo sexo'”, detalló.

Finalmente, le dijo a la revista que no tiene planes de hablar públicamente sobre su orientación sexual, algo sobre lo que los fanáticos han estado especulando desde que integraba One Direction.

“No hay que etiquetar todo, no hay que tener que aclarar qué casillas estás marcando”, señaló.