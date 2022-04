(CNN) — El actor Johnny Depp concluyó este lunes su testimonio en el juicio por difamación contra Amber Heard en un tribunal de Fairfax, Virginia.

En su cuarto día en el estrado, Depp fue interrogado por el abogado de Heard, Ben Rottenborn.

Se le preguntó sobre las grabaciones de audio de las discusiones con Heard y si ella era la única persona que tenía un problema con su abuso de alcohol. “Señor, si alguien tuvo un problema con mi forma de beber, en algún momento de mi vida, fui yo”, respondió Depp. “La única persona de la que he abusado en mi vida soy yo mismo”.

Lee también: Demanda por difamación: El resumen del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Depp luego permaneció en el estrado para ser interrogado por su abogada, Jessica Meyers.

Depp está demandando a Heard, su ex esposa, por 50 millones de dólares por un artículo de opinión de 2018 que escribió para The Washington Post en el que se describía a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Aunque Depp no ​​fue nombrado en el artículo, afirma que le costó un lucrativo trabajo como actor.

Tanto Heard como Depp, quienes se conocieron en 2009 y estuvieron casados ​​entre 2015 y 2016, acusan al otro de actos de violencia física durante su relación. Ambos han negado las afirmaciones del otro.

La ex pareja resolvió su divorcio en agosto de 2016, publicando una declaración conjunta que decía en parte: “Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre unida por el amor”.

El juicio, que comenzó el 11 de abril, durará seis semanas. Heard aún no ha declarado.

Bajo la redirección de su abogado, Depp explicó que algunos de los textos presentados como evidencia por el abogado de Heard estaban destinados a ser “irreverentes” o basados ​​en películas de Monty Python.

Depp dijo que a menudo maneja una “situación difícil o desagradable” con humor. En un esfuerzo por reducir los desacuerdos con Heard, Depp testificó que intentaría salir de la habitación o de su casa.

Lee también: Sharon Osbourne se sincera sobre su última cirugía estética: “Parecía un maldito cíclope”

“Nadie merece vivir así”, dijo Depp, describiendo su relación cerca de su final como “horrible”.

Meyers reprodujo una grabación de 2016 de una conversación entre Heard y Depp en la que Heard expresó su preocupación por recuperar su reputación después de los informes de prensa sobre abusos en su relación.

“¿Qué dijiste en respuesta cuando la Sra. Heard dijo: ‘Dígale al mundo, Johnny. Dígales, Johnny Depp, yo, Johnny Depp, un hombre, yo también soy víctima de violencia doméstica’?” Meyers le preguntó a Depp.

“Dije: ‘Sí, lo soy'”, respondió Depp.