Gonzalo Valenzuela y su crítica por funa contra Roberto Farías: “Las veo aplaudiendo como si nada hubiese pasado”

Durante la ceremonia de los Premios Caleuche, el actor se subió al escenario y pidió un momento para plantear sus cuestionamientos al gremio, tras las acusaciones que su colega Roberto Farías debió enfrentar hace años.

En el marco de los Premios Caleuche, el actor Gonzalo Valenzuela decidió irrumpir en el escenario para pedir el micrófono a su colega Javiera Contador y hablar sobre la carrera de Roberto Farías, ahondando en la controversia que se generó con el gremio de actores.

Durante la noche del jueves 30 de enero, Farías fue premiado en la categoría de Mejor Actor de Soporte por su interpretación del personaje Buenaventura Moreno en el remake de El señor de la querencia.

En medio de la tanda comercial, Valenzuela subió al escenario y pidió la palabra.

“Quiero decir una cosa, que si no lo digo me va a hacer mal. Me gustó mucho y estoy muy feliz de ver a Roberto Farías recibiendo ese premio. Nosotros, hace un par de años, íbamos a estrenar una obra de teatro, pero no pudimos, hermanito mío, no pudimos, porque fuimos funados por nuestra propia gente”, comenzó su intervención.

“Este año cumplimos 20 años del Teatro Mori. Recibimos amenazas de parte de actrices de quemar el teatro. Nos hackearon, contrataron hackers para romper la señal por la cual íbamos a transmitir”, agregó.

En esa misma línea, instó a reflexionar sobre este tema y expuso: “Quiero que tomen conciencia. Veo a compañeras que se pusieron esa bandera y las veo aplaudiendo muy contentas, como si nada hubiese pasado”.

“La obra de teatro era un homenaje a mi madre. Ensayamos más de seis meses con Roberto, y fue muy triste. Quiero que tomen conciencia de a dónde sale esa bandera”, cerró.

Los antecedentes del caso

En 2019, la actriz Catalina Bianchi señaló que Farías la habría presuntamente besado y tocado sin su consentimiento.

Un año después, el Teatro Mori anunció el lanzamiento de una obra protagonizada por Gonzalo Valenzuela y dirigida por Farías. Esto generó una reacción por parte de la Red de Actrices Chilenas, quienes afirmaron en ese entonces que la pieza teatral era “impresentable en este contexto de tan grave precariedad y vulnerabilidad laboral para nuestro sector”.

“Son de público conocimiento, en nuestro medio profesional y laboral, las graves denuncias que hay en su contra; a esto se suman sus actitudes acosadoras y violentas, sus comentarios machistas, homofóbicos y transfóbicos. Aclaramos que cuando hablamos de denuncias no nos referimos únicamente a las funas por redes sociales, sino a las que se han ingresado a fiscalía desde hace más de un año”, acusaron.

Es importante recordar que Farías se autodenunció tras esta acusación ante el Ministerio Público. La Fiscalía Oriente informó a Radio Biobío que la causa está cerrada, ya que no se lograron obtener antecedentes suficientes que permitieran acreditar la existencia del delito. En 2020, fue absuelto.