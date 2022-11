(CNN) – “Esta cuenta no existe. Intenta hacer otra búsqueda” es el resultado que arroja Twitter cuando uno busca a la popular modelo estadounidense Gigi Hadid. No es el único caso. Desde que Elon Musk tomó control, varias celebridades han decidido irse definitiva o temporalmente de la red social y, en la mayoría de casos, no lo hicieron en silencio: responsabilizaron directamente al nuevo CEO de la compañía de sus decisiones.

Los escándalos que rodean a Musk no dan tregua. Primero fueron los despidos masivos de la compañía. Luego el plan para cobrar US$ 8 mensuales a quienes quieran tener la cuenta verificada (inicialmente la cifra era mayor). A eso se suma la campaña de activistas para que los anunciantes dejen de hacer publicidad en Twitter. Y, más recientemente, la suspensión de la comediante Kathy Griffin luego de que se hiciera pasar por Musk el fin de semana.

Y como telón de fondo la promesa del multimillonario de reducir la moderación del contenido de la plataforma y reforzar la “libertad de expresión” (aunque días atrás publicó una carta a los anunciantes en la que les decía que no quería que la red fuera un “infierno sin límites), algo que para muchos podría dar lugar a la difusión de más desinformación y mensajes de odio.

En medio de este cóctel explosivo, estas son las estrellas que decidieron irse o al menos dejar de publicar en la red.

Gigi Hadid contra el “pozo negro de odio e intolerancia”

“Durante mucho tiempo, pero especialmente con su nueva dirección, se está convirtiendo cada vez más en un pozo negro de odio e intolerancia, y no es un lugar del que quiera formar parte“. Con este mensaje la modelo explicó su decisión de desactivar la cuenta de la red social.

“No puedo decir que sea un lugar seguro para nadie ni una plataforma social que haga más bien que mal“, escribió en una historia de Instagram ya que, a diferencia de otras estrellas que usaron Twitter para decir por qué abandonaban Twitter, Hadid desactivó la cuenta y se explicó en Instagram.

La modelo compartió además un tuit de Shannon Raj Singh, consejera de Derechos Humanos de la plataforma de Musk, que fue despedida. Singh escribió el viernes: “Ayer fue mi último día en Twitter: todo el equipo de Derechos Humanos ha sido despedido de la empresa. Estoy enormemente orgullosa del trabajo que hicimos para implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, para proteger a las personas en riesgo en los conflictos y crisis mundiales, como en Etiopía, Afganistán y Ucrania, y para defender las necesidades de las personas que corren un riesgo especial de sufrir abusos de los derechos humanos en virtud de su presencia en las redes sociales, como los periodistas y los defensores de los derechos humanos”.

Shonda Rimes no quiere participar de “lo que sea que Elon haya planeado”

Shonda Rimes, la popular creadora de Grey’s Anatomy y Bridgerton, fue una de las primeras celebridades en tirar la piedra. “No me voy a quedar para lo que sea que Elon haya planeado. Adiós“, escribió a fines de octubre en la red social del pajarito y desde entonces no ha vuelto a tuitear (aunque su cuenta, de hecho, sigue abierta y este le ha valido múltiples críticas en la red social.

Whoopi Goldberg, cansada del desorden y del retorno de ciertas actitudes

En The View, Whoopi Goldberg anunció su intención de abandonar la red luego de repasar algunas de las polémicas que ha suscitado el también CEO de SpaceX en los pocos días que lleva como dueño de la compañía. “Me voy a ir y si se calma y me siento más cómoda, tal vez volveré”, dijo la popular actriz, comediante y presentadora.

“Siento que está muy desordenado y estoy cansada de ciertas actitudes que se habían bloqueado estén de vuelta”, explicó Goldberg, cuya cuenta ya no existe.

TWITTER TO SUSPEND UNLABELED "PARODY" ACCOUNTS: Elon Musk tweeted that the social media platform will suspend accounts that impersonate someone and already suspended comedian Kathy Griffin for mocking him on her account – #TheView panel reacts. https://t.co/jbh6xzGa95 pic.twitter.com/iVqagTvIEg — The View (@TheView) November 7, 2022

Toni Braxton dice que Twitter ya no es un espacio seguro

La cantante Toni Braxton publicó contenido en la red social por última vez el 28 de octubre y no planea volver a hacerlo, según sus propias palabras. En su mensaje de despedida apuntó a una cuestión que se ha repetido en múltiples comentarios de los últimos días: no siente que Twitter sea un espacio seguro.

Braxton escribió que está “sorprendida y horrorizada” por algunos de los discursos que vio desde que Musk compró la plataforma. “El discurso de odio bajo el velo de la ‘libertad de expresión’ es inaceptable; por lo tanto, estoy optando por permanecer fuera de Twitter, ya que ya no es un espacio seguro para mí, mis hijos y otras personas de color”, agregó.

Sara Bareilles: “Fue divertido, Twitter. Me voy”

Otra de las cantantes que se despidió de la red a fines de octubre, aunque su cuenta también sigue activa, es Sara Bareilles.

“Fue divertido, Twitter. Me voy. Los veo en otras plataformas, amigos. Disculpas, esta simplemente no es para mí”, fue el último mensaje de la artista, que no menciona explícitamente a Musk ni los cambios en la plataforma tras el traspaso de mando.

Téa Leoni también apunta contra el odio en la red

La actriz de Madam Secretary cerró su cuenta tras publicar un mensaje que hace referencia directa a los mensajes de odio en la plataforma, tal como informó The Wall Street Journal.

“Veamos dónde estamos cuando se asiente la polvareda”, escribió en Twitter. “Hoy el polvo ha revelado demasiado odio“.

Ken Olin hace un llamado a defender la democracia

El actor, director y productor Ken Olin, que ha trabajado en la producción de la popular serie This is Us, también publicó un mensaje de despedida en la red social del pajarito con un llamado a sus seguidores.

“Me voy. Sin juicios. Mantengamos la fe. Protejamos nuestra democracia. Intentemos ser más amables. Intentemos salvar al planeta. Tratemos de ser más generosos. Busquemos encontrar la paz en el mundo”, escribió Olin, que tampoco hizo una referencia expresa a la compra de la red por parte del multimillonario.

Amber Heard se va de la red social de su ex pareja

El usuario de la actriz Amber Heard tampoco aparece ahora en la red social, aunque la ex pareja de Elon Musk no publicó ningún mensaje sobre su abandono de la plataforma allí ni en otra red, según el reporte de CNN.