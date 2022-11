(CNN) – La revista People acaba de coronar al actor Chris Evans como El hombre vivo más sexy de este año.

El anuncio se realizó en The Late Show with Stephen Colbert, con la ayuda de John Oliver y Dwayne Johnson.

Durante el programa, Oliver se sentó entre la audiencia mientras Colbert anunciaba el ganador entre dos finalistas: el propio Oliver y Evans, a quien Colbert llamó una “supernova incandescente de sensualidad“.

Cuando se anunció el nombre de Evans, Oliver, molesto, incitó a la audiencia a abuchear y se fue furioso, exigiendo un “recuento” al salir.

La ex estrella de Capitán América, quien no pudo aparecer en el programa, fue felicitado por Johnson en el set de su película, Red One.

“Significa mucho viniendo de un ex hombre vivo más sexy”, le dice Evans a Johnson en el video.

Sin embargo, Johnson, estrella de la portada de El hombre más sexy de 2016, lo corrigió: “Nunca renuncio al título… Soy el hombre vivo más sexy a perpetuidad, lo que significa de por vida”.

Evans, confundido, intentó obtener una aclaración, pero Johnson lo detuvo.

“Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Estoy vivo?… ¿Sigo siendo sexy? Puedes apostar tu boca sexy que lo soy. ¡Lo estamos compartiendo!”.

Evans concuerda y los dos hombres más sexys del mundo viven, aparentemente, felices para siempre. Pero no antes de que Johnson incite a su coprotagonista a decir algo “sexy” a la cámara y Evans lo hace.

“Vayan a votar mañana”.

Evans sucede a su colega de Marvel, Paul Rudd, en el título del más sexy.