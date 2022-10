Una insólita situación vivó una joven en Argentina. Esto luego de que descubriera que su gato robó dinero en más de una ocasión a su vecino.

Arturo, la mascota de Antonella Repetto, está acostumbrado a pasear por los departamentos del edificio en donde viven, donde recolecta diversos objetos al azar. Sin embargo, en el último tiempo Arturo ha comenzado a coleccionar fardos de billetes.

La joven contó su historia a través de redes sociales, donde mostró el chat que tiene con su vecino, quien le dijo que le faltaba dinero y que vio a Arturo salir de su casa con 20 mil pesos argentinos (cerca de 121 mil pesos chilenos).

“Se me cae la cara de vergüenza. Mi gato le entra a robar plata todo el tiempo al vecino”, escribió Antonella en la publicación de Twitter que cuenta con más de 42 mil likes.

Se me cae la cara de vergüenza. Mi gato le entra a robar Plata todo el tiempo a mi vecino 🫣 pic.twitter.com/FguSXXJw2i

— I want to believe 🛸 (@antonelarepetto) October 25, 2022