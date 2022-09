(CNN) – Elizabeth Chambers, esposa de Armie Hammer, de quien está separada, abordó públicamente por primera vez un período personal difícil en su vida.

Chambers, quien aún está en proceso de divorciarse de Hammer, habló sobre House of Hammer, la serie documental de Discovery+, disponible en HBO Max que ofrece detalles de la familia Hammer y la infidelidad del actor.

“No planeé verlo, pero un día dejé a los niños en la escuela y llegué a casa y lo vi con mi sistema de apoyo a mi alrededor”, le dijo Chambers a E! News en una entrevista. “Obviamente, fue desgarrador en tantos niveles y muy doloroso. Pero al mismo tiempo, existe. El pasado es el pasado y todo lo que podemos hacer es tomar esto como un momento para aprender y escuchar, y con suerte procesar y sanar en la capacidad de cada uno”.

Chambers reveló que se le pidió que participara en la serie documental, pero que se negó.

“Se acercaron, pero, en este proceso, todo lo que importaba e importa son los niños y nuestra familia, y eso no era algo en línea con mis objetivos para ellos”, dijo.

En 2020, después de 10 años de matrimonio, Chambers solicitó el divorcio de Hammer. Los dos comparten dos hijos y Chambers dice que están en “un lugar realmente bueno” con la crianza compartida.

“Hablamos todo el tiempo. Estamos totalmente comprometidos con nuestros hijos y con estar juntos tanto como sea posible de una manera no romántica para nuestros hijos”, dijo. “Los niños necesitan a su mamá; los niños necesitan a su papá. Así que no hay nada que no hagamos”.

En cuanto a Hammer, está tratando de ser “el mejor padre, la mejor persona que puede ser“.

Concluyó: “Existe la teoría de la máscara de oxígeno: no puedes realmente cuidar de alguien hasta que te atiendan. Hay una razón por la que en el avión dicen: ‘Asegura tu propia máscara antes de ayudar a los demás‘. Ha estado muy ocupado asegurando su propia máscara. Mi máscara ha sido asegurada, las máscaras de los niños están puestas, así que en este momento realmente se ha centrado mucho en ellos, protegiéndolos”.

Mira aquí el tráiler de House of Hammer

La serie documental analiza cinco generaciones de la familia. La sinopsis señala: “Los hombres de la familia Hammer tienen tantos oscuros secretos que el escándalo de Armie es sólo la punta del iceberg“.