Española acusa que no la antendieron en bar de Manuel Montt por no dar propina: “Las propinas no son obligatorias”

A través de un video compartido en su cuenta de Tik Tok, la creadora de contenido relató que un camarero les negó la atención luego que le pagaran el consumo en el local.

Una compleja situación vivió una estudiante española que vive en Chile luego de ir a un bar en Providencia, específicamente en el sector de Manuel Montt.

De acuerdo a lo relatado por Aurora Parajó en su cuenta de Tik Tok, asistió a celebrar con una amiga a un local del sector pero sufrió un momento incómodo con el servicio del lugar.

“No quiero faltar el respeto a nadie, solo quiero entender qué pasa con las propinas en Chile si no son obligatorias”, señaló la creadora de contenido al inicio de su video.

Española relata por qué no la atendieron por las propinas

A continuación, relató que pidieron la cuenta y que “vimos que la propina era bastante y que con la propina nos pedíamos una ‘consumición’ más, decidimos no dar propina“.

Posteriormente, relata que “el camarero empezó a ponernos pegas ‘bueno, pues pueden pagar en efectivo‘ y ‘para pagar con tarjeta necesito un mínimo de $20 mil'”.

Según su relato, le dijeron al camarero que pagarían por separado y con tarjeta ante la cual las vio con “mala cara“. Después le pidieron nuevamente productos para consumir y el camarero les dijo que no: “Yo no trabajo gratis“, les habría dicho.

“Pero estamos pagando el consumo“, le replicaron. “Ya, pero no están dejando propina“, habría dicho él.

Finalmente, concluyó el video con una reflexión: “Solo quiero que me expliquen. No entiendo muy bien cómo va el tema de las propinas en Chile. Porque si no son obligatorias, ¿por qué la gente te presiona o te obliga para que las pagues?”.