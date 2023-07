Junto a Jordan 23 y al ritmo de Anti Rana, el streamer chileno Cristóbal “Shelao” Álvarez hizo su ingreso al ring de la Velada del Año 3, el popular evento de boxeo del español Ibai Llanos que reúne a youtubers, streamers e influencers.

Shelao entró con una bandera de Chile a la espalda.

La polémica

Inicialmente, Shelao había dicho que entraría al ring al ritmo de My Blood, de Pablo Chill-E y Polimá Westcoast. Sin embargo, luego acusó que el youtuber Germán Gardenia se había quedado con los cantantes.

“Tenía los derechos de My Blood, me los habían dado los de Sony Music, el de Sony Music que se encargaba de todo esto, falleció su padre, entonces estuvo ausento unos días, lamentablemente. Y bueno, en ese lapsus el equipo de Germán contactó a Polimá para que saliera con él en la velada, con My Blood”, acusó Shelao.

Tanto Pablo Chill-E como Polimá desmintieron las palabras del streamer, asegurando que no sabían sobre el tema.

La pelea

El round del streamer chileno contra el youtuber búlgaro Misho Amoli duró apenas 20 segundos, pues Misho se lesionó tras dar un golpe, con lo que el jurado cedió la victoria a Shelao.

En el público estaba el cantante chileno Young Cister.

Así fue la entrada de Shelao junto a Jordan 23

