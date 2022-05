Elon Musk, el hombre más rico del mundo, sostuvo en Twitter que los multimillonarios no son malas personas.

Musk tuiteó que es “moralmente incorrecto y tonto” usar la palabra multimillonario como peyorativo si esa persona está usando su riqueza para crear productos que hacen felices a “millones de personas”.

Lee también: ¿Por qué este fin de semana se celebra el Día de la Hamburguesa?

Agregó que, si pudiera, también se desharía de las deducciones caritativas y las demandas colectivas.

Musk estaba respondiendo a un tuit que decía “siento que los multimillonarios son más benignos cuando intentan ganar dinero y más nefastos cuando lo gastan tratando de “hacer el bien”.

Musk realizó una encuesta en Twitter, preguntando a sus 95 millones de seguidores en quién confían menos: en los políticos o en los multimillonarios. Hasta el mediodía del viernes, tres cuartas partes de los 2,8 millones de encuestados dijeron que tenían menos confianza en los políticos.

Luego etiquetó a la representante Alexandria Ocasio-Cortez, quien recientemente le comentó a Bloomberg que quería reemplazar su Tesla con un vehículo eléctrico fabricado por una empresa que apoyara la sindicalización. Musk desafió a la congresista demócrata a realizar la misma encuesta con sus propios seguidores, ya que se ha opuesto en gran medida a la sindicalización de Tesla en el pasado.

Lee también: Miles de personas se congregaron en Houston para manifestarse contra el lobby de armas en EE.UU.

“Un sindicato es solo otra corporación. Es mucho mejor para las empresas competir por sus habilidades, para que tenga la máxima opcionalidad”, explicó.

Los tuits a favor de los multimillonarios de Musk llegaron cuando el Foro Económico Mundial en Davos llega a su fin. La reunión anual de millonarios y multimillonarios se ha enfrentado rutinariamente con críticas sobre el hecho de que las personas más ricas del mundo no aportan sumas significativas para resolver los problemas más grandes del mundo, ya que se espera que las poblaciones vulnerables de todo el mundo se enfrenten al aumento de los precios de la energía, clima extremo y aumento de los precios de los alimentos este año.

Use of the word “billionaire” as a pejorative is morally wrong & dumb 😛

— Elon Musk (@elonmusk) May 26, 2022