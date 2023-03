En el marco de su participación XXVIII Cumbre Iberoamericana, el presidente Gabriel Boric fue consultado sobre la integración de los jóvenes en las políticas públicas, así como los avances en materia de igualdad de género.

Bajo el mismo contexto, la economista y comunicadora, Shirley Santana Herrera, le preguntó directamente al mandatario las medidas que estaba “llevando a cabo” para traer a la cantante estadounidense Taylor Swift a Chile. Esto en el marco de los rumores de su eventual aterrizaje en el país junto al “The Eras Tour“.

“Sobre Taylor Swift, no he tenido la suerte de conocerla. Pero yo me debato… siempre los analistas políticos en Chile hablan de las dos almas de Gobierno, como si fuera dos personas a la vez. Mis dos almas tienen que ver justamente con el rock y las ganas de escuchar a Tool en vivo y a Maynard (Keenan) en Chile, y ver a una tremenda cantante, con el tremendo poder de Taylor Swift en vivo. Pero creo que es compatible escuchar rock y pop a la vez y disfrutar con ambas”, señaló.

Revisa el momento acá: