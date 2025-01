El King y Speed: Vidal y streamer se lucen en duelo de fútbol

IShowSpeed sigue haciendo de las suyas en su visita en Chile. Tras desatar la locura en el centro de Santiago, el famoso influencer de fútbol se trasladó hacia Fantasilandia, donde se subió a unos juegos, seguido por cientos de seguidores.

Tras eso, fue al Bar Victoria, en donde comió una empanada, bailó cueca y tuvo un particular duelo de fútbol con Arturo Vidal.

El denominado “King” fue junto a sus hijos a ver al influencer, con quien tuvo un duelo de fútbol. La estrella de Colo Colo demostró algunas d esus mejores jugadas frente a Speed, quien alucinó ante la magia del chileno.

Durante su paseo por diversos puntos de Santiago de Chile, la cuenta oficial de Speed escribió: “Esta podría ser la multitud MÁS LOCA de todas”

🚨| BREAKING: Speed just found out it was Vidal’s brother, not Vidal himself, after meeting him for real this time 😭😭😭

Speed recién se enteró de que era el hermano de Vidal, no el mismo Vidal, después de conocerlo de verdad esta vez 😭😭😭 pic.twitter.com/RX674CwYNu

