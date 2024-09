DJ cuenta cómo le enseñó a Felipe Kast a pinchar discos: “Toca bien, ha incursionado en varios géneros”

A principios de agosto, cuando se reveló su nueva faceta, el senador confesó no tenía ningún interés en dedicarse a hacer una carrera de DJ. “Solo me gusta la música, es parte de una terapia personal", dijo entonces.

Hace algún tiempo, en redes sociales se viralizó un registro en el que se veía al senador Felipe Kast (Evópoli) como DJ de una fiesta en un bar capitalino.

En una entrevista, el profesor de Kast, el DJ Gonzalo Manzur (26), entregó detalles de esta nueva faceta del parlamentario. “Toca bien, ha incursionado en varios géneros”, contó.

¿Qué dijo el DJ profesor de Felipe Kast?

En conversación con Las Últimas Noticias, el DJ Gonzalo Manzur señaló que “Felipe toca bien. Ha incursionado en varios géneros, se metió en el reggaetech, que es como electrónica mezclada con Shakira o Guns N’ Roses, esas mezclas comerciales que igual pegan. Siempre practica y a veces nos invita a algún asado para practicar juntos”.

Sobre las clases que realiza desde finales del 2022 en Akademy, contó que “enseñamos desde lo más básico hasta cómo desenvolverte en la escena, hacer un press kit, una sesión de fotos. Trabajamos con producción nacional, lo que facilita incorporar a los alumnos en la música”.

“En el curso de diciembre-enero de este año, cuando estaba Felipe Kast, subía historias y nos empezaron a llegar amigos de amigos. Todos querían hacerlo como hobby, nadie con la intención de tocar en la disco. Les gusta la música, quieren aprender y comprarse su máquina”, agregó.

“No me interesa hacer una carrera de DJ”

A principios de agosto, cuando se reveló su nueva faceta, el senador señaló a Fast Check que no tenía ningún interés en dedicarse a hacer una carrera de DJ. “Solo me gusta la música, es parte de una terapia personal. Desde que tengo 12 años ponía música y lo tuve que dejar por razones obvias, me dediqué a otras cosas y me pareció interesante volver a retomar”.

“Por ahora, no es mi foco realizar más eventos. Mi intención es, básicamente, disfrutar de tocar música, amo la música, me despierto con música y si el día de mañana en algún momento de vacaciones me toca poner en algún lugar no tengo ningún problema, pero básicamente no me interesa hacer una carrera ni lucrar de ser DJ”, añadió.