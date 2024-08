Felipe Kast habla de su nuevo pasatiempo musical: “No me interesa hacer una carrera ni lucrar de ser DJ”

El senador de Evópoli aclaró que el show se trató del examen final de la academia donde toma clases y aseguró que no dejará de hacer algún hobby por lo que digan las personas sobre él,

Fue a inicios de semana que una publicación del Bar Santo Remedio se viralizó en redes sociales.

Esto, porque se publicitó un evento -llamado Akademy Showcase– con un nombre conocido que aparecía como DJ: Felipe Kast.

La situación fue ampliamente comentada y finalmente fue el propio senador de Evópoli el que se refirió a la situación. En conversación con Fast Check, el parlamentario aclaró que “no tengo ningún interés en dedicarme a hacer una carrera de DJ“.

“Simplemente me gusta la música, es parte de una terapia personal. Desde que tengo 12 años ponía música y lo tuve que dejar por razones obvias, me dediqué a otras cosas y me pareció interesante volver a retomar. Principalmente, para poder poner música en mi casa, con mis amigos”, añadió.

“No es mi foco realizar más eventos”

En ese mismo sentido, detalló que “lo que salió en redes sociales fue simplemente el examen final de la academia. Es un pasatiempo, es un momento casi de terapia personal, de poder tener un espacio en mi casa para poder tocar. Nada mejor que la música para poder relajarse y tener un espacio en intimidad”.

Consultado sobre si se verá más seguido en este tipo de eventos, aseguró que “no era un evento por el cual haya cobrado o haya hecho para poder empezar una carrera, simplemente era un evento de examen final de este curso“.

“Por ahora, no es mi foco realizar más eventos. Mi intención es, básicamente, disfrutar de tocar música, amo la música, me despierto con música y si el día de mañana en algún momento de vacaciones me toca poner en algún lugar no tengo ningún problema, pero básicamente no me interesa hacer una carrera ni lucrar de ser DJ“, añadió.

A su vez, se le preguntó sobre si este pasatiempo podría influir en la percepción que existe sobre su carrera política, sostuvo que “es completamente irrelevante. Si alguien que se dedica a la política no puede tener un hobby, significa que eres prisionero del qué dirán“.

“Si hay algo que me caracteriza en mi vida política, es que puedo hacer lo que realmente me gusta, defender las ideas que creo y, por lo tanto, no voy a dejar de hacer algún hobby porque haya personas que se sienten con el derecho de querer esclavizarte en la política”, sentenció.