Día Mundial del Vino Tinto: Experta aclara los beneficios sobre consumir una copa al día

La académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, Camila Astudillo, abordó la creencia respecto a la relación entre el vino y el bienestar cardiovascular.

Conocida es la frase de que una copa de vino al día hace bien para la salud. Pero, ¿es realmente cierto?

Con motivo del Día del Vino Tinto, la académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, Camila Astudillo, comentó que hay una larga tradición de investigación respecto a la relación entre el vino y el bienestar cardiovascular.

Estudios epidemiológicos apuntan a menor incidencia de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en consumidores moderados de vino. Y también se ha señalado que dietas ricas en folatos y vitamina B6, junto al consumo moderado de este alcohol, podrían reducir el riesgo de enfermedad coronaria en mujeres.

De acuerdo a la profesional, “el principal beneficio que se le asocia al vino es su efecto cardioprotector“, acción que se explica por dos mecanismos.

Por un lado, el etanol puede incrementar las lipoproteínas de alta densidad (HDL) y disminuir la agregación plaquetaria, lo que influye en la coagulación. Por otro lado, “los compuestos fenólicos del vino actúan como antioxidantes que inhiben la oxidación del colesterol LDL, favorecen la vasodilatación arterial y reducen la adhesión de monocitos a las paredes vasculares”.

¿Cuáles serían los beneficios del vino tinto?

Astudillo señaló que el valor nutricional del vino se relaciona con sus polifenoles, que son los responsables del color, la astringencia y parte de su potencial antioxidante.

De todos modos, un posible aporte en el consumo del vino también convive con el exceso de alcohol.

“El consumo de alcohol por sobre los 48 gramos al día hace desaparecer cualquier beneficio posible”, subrayó la docente de la Universidad Andrés Bello.

Así, recomendó a una ingesta moderada: hasta una copa de 150 ml diarios en mujeres y hasta dos copas en hombres. Y recordó que optar por la uva entera permite obtener antioxidantes sin la exposición al alcohol.

Astudillo recordó que la American Heart Association y el National Heart, Lung and Blood Institute no recomiendan comenzar a beber alcohol con fines preventivos, ya que el consumo excesivo se relaciona con problemas de salud como enfermedades hepáticas y pancreáticas, insuficiencia cardíaca, hipertensión, algunos tipos de cáncer, ACV, accidentes, violencia y suicidio, además de aumento de peso y obesidad.