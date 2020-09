VIDEO RELACIONADO – Solos y sin apoyo: Adultos mayores y la pandemia del COVID-19 (07:49)

Desde marzo, los casi tres millones de adultos mayores de 60 años que habitan en Chile han debido guardar una estricta cuarentena ante el avance del COVID-19. Eso les ha obligado, en muchos casos, a dejar de visitar a su hijos, nietos y amigos y evitar salir de sus hogares lo más posible. Medidas que han dejado huellas tras seis meses de pandemia.

Lo anterior no es menor si se considera que ya antes de la emergencia sanitaria la salud mental de este grupo, que representa al 17% de la población del país, mostraba señales preocupantes.

Según un estudio realizado por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y la Subsecretaría de Previsión Social, la prevalencia de la depresión en mayores de 60 años alcanzaba el 39,8% en nuestro país en tiempos anteriores a la llegada del COVID-19 a Chile. Es decir, casi 1,2 millones de personas.

“El interés de este estudio es enfocarse en una población que será cada vez más importante en términos de su número y proporción, debido al proceso de envejecimiento acelerado en el que se encuentra el país“, dice a CNN Chile David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC.

Desde la Subsecretaría de Previsión Social señalan que los insumos otorgados por esta medición permitirán destinar recursos públicos y proponer políticas de apoyo para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. El desafío, entonces, es grande a la luz de estas cifras y más aún cuando autoridades y especialistas creen que estos números podrían empeorar tras el confinamiento por la pandemia.

“Los adultos mayores están siendo especialmente propensos a desarrollar síntomas de ansiedad y depresión, ya que se están sintiendo encerrados, solos, incapacitados para hacer lo que solían hacer, como salir a comprar, ir a sus actividades comunitarias y recibir visitas de sus familiares. Ha sido especialmente duro para aquellos que viven solos”, agrega la psicóloga de Integramédica, parte del grupo Bupa, Andrea Cid Carreño.

El estudio, realizado entre agosto y noviembre de 2019 a 2.033 personas, reveló además que un 60,2% no presenta síntomas de depresión. Según el doctor Facse esto se explica esto ya que la sintomatología que tradicionalmente se le atribuyen a la depresión no se presentan en adultos mayores.

“En estos casos otros síntomas predominan, tales como un desinterés por las cosas que generan disfrute, el retraimiento, alteraciones del apetito y el sueño. Muchas veces estos síntomas se consideran malamente como parte del envejecimiento y son subestimados y eso lleva al sub-diagnóstico“, señala.

Otras situaciones que esta medición dejó de manifiesto es que la prevalencia de la depresión es mayor en mujeres (45,7%) que en hombres (32,7%) y que el porcentaje también va en aumento a medida que aumenta la edad de las personas. Así, la depresión es mayor en personas de 80 o más años y puede ser tres veces mayor en aquellos adultos mayores con menores niveles de educación, reflejando otro punto de la brecha socioeconómica existente en el país.

En ese sentido, el presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile agrega otro factor. “Muchas personas trabajan porque pueden, pero muchas más son las que trabajan porque necesitan mejorar su jubilación. Eso incide de manera directa en la forma en que la persona enfrenta estas situaciones. La persona que tiene que trabajar por obligación, el enfrentamiento con su situación laboral estará asociada a estrés, a labores que quizás no le gustan y a condiciones laborales que no sean las más apropiadas o que no se valorice bien”, señala el doctor Fasce.

Otro dato que este estudio analizó fue el deterioro cognitivo. El 83,6% se ubicó en un estado cognitivo normal, mientras que el 2,4% está en uno severo y un 14% en un estado de sospecha de deterioro cognitivo. En suma, un 16,4% de los consultados presenta algún grado de deterioro cognitivo si se consideran las dos últimas cifras.

Y ya antes de la pandemia un 23,8% de los adultos mayores consultados por esta encuesta decía sentirse solo y un 14% decía ser ignorado por los demás muchas veces o siempre o manifestaba estar aislado de los demás la mayoría de las veces. Mientras que el 19% consultado se sentía poco o nunca conectado con las personas que le rodeaban y un 18,8% decía estar solo muchas veces o siempre.

Cifras que dicen más del entorno de los adultos mayores que de ellos mismos. Por eso los especialistas entregan algunas recomendaciones dirigidas a sus familiares y/0 más cercanos, que apuntan a evitar que el distanciamiento físico de estos tiempos se convierta en un distanciamiento social para ellos:

Mantener el contacto, ojalá diario, con las personas mayores, preguntándoles cómo se sienten.

Transmitir una sensación de seguridad. Por ejemplo, entregándoles un número telefónico al que puedan llamar fácilmente en caso de sentirse en peligro o enfermos.

Si los adultos viven en la misma casa que su familia, tratar de mantenerlos activos y que aporten en las tareas del hogar en las que puedan.

En el caso de adultos que estén postrados o tengan movilidad reducida, mantenerlos dinámicos mentalmente, mediante juegos de mesa, rompecabezas, crucigramas, etc.

Alejarse de noticias negativas relativas a la actual emergencia sanitaria.

Prestar especial atención a las alteraciones del sueño, del apetito, la incapacidad de disfrutar actividades que antes le generaban placer, irritabilidad, problemas de memoria y concentración, angustia y llanto persistente.

Consultar a un especialista si los síntomas mencionados anteriormente persisten.

