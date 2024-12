Chileno en Bolivia se sube a los minibuses del transporte público: “Manejan mejor que en Perú”

En su video, relató que el pasaje equivale a unos 200 pesos chilenos y que se privilegian esos buses más pequeños por sobre los más grandes.

El chileno creador de contenido @ashertiktoks subió a su cuenta de TikTok un video movilizándose en el transporte público en Bolivia.

En el registro, relató que “algo particular en Bolivia es la ausencia de buses. Pero no es que no lo hayan, sino que todos lo que están viendo ahí, todos esos buses se llaman minibuses y es el transporte público más usado acá en la ciudad”.

“Vamos a vivir la experiencia. No sé para dónde voy a ir, simplemente nos vamos a subir para ver cómo funciona”, acotó.

Chileno en Bolivia y su impresión del transporte público

A continuación, se acercó hacia un grupo de buses: “Aquí estoy viendo una fila de minibuses. Vamos a ver cuál vamos a tomar. Este, no sé para dónde va”.

Dado que no tenía un destino definido, le consultó a los otros pasajeros hacia dónde se dirigía el minibus. “Hacia el cementerio“, le respondió una mujer. “Ya, para allá voy entonces“, respondió el creador de contenido.

Luego que comenzara la marcha del vehículo, el credor de contenido relató que “cómo están viendo, el tráfico no es el mejor para nada. Pero tengo que defender a Bolivia, porque creo que manejan mejor que en Perú. Lo siento, amigos peruanos, pero es lo que estoy viendo“.

Posteriormente, le preguntó al conductor por qué se ocupa el minibús y no los buses más grandes. El hombre le respondió que “como es chiquito, se escapa más rápido“.

Finalmente, el autor del video relató que “nos salió dos bolivianos, lo que equivale a 200 pesos chilenos“.