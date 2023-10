Britney Spears reveló un sensible pasaje de su vida y de la relación amorosa que sostuvo con Justin Timberlake en su libro de memorias que debutará en Estados Unidos, The Woman in Me.

En el texto, la princesa del pop aseguró que estuvo embarazada del ex N’Sync. Sin embargo, tras discutirlo, ambos decidieron que la artista se sometería a un aborto.

De acuerdo a TMZ, Britney sinceró que sentía que Justin era “el amor de su vida“.

“Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho antes de lo que había anticipado”, escribe Spears en su libro.

El embarazo ocurrió en los 2000, cuando ambos tenían 19 años. A pesar de que fue “criada para no abortar“, la cantante sintió que ambos eran demasiado jóvenes, por lo que la decisión fue tomada en conjunto.

Según el consignado medio, la intención de Spears era casarse con Justin, pero eso finalmente no funcionó.

En el mismo libro de memorias, que será publicado el 24 de octubre y que también llegará a Chile, Britney aseguró que dicho aborto fue una decisión que la atormentó por años.