Si quieres bailar como Barack Obama, puedes hacerlo desde Afrobeats hasta Reggaeton.

El expresidente compartió su lista de canciones favoritas del año en su Instagram oficial este viernes y fue bastante ecléctica.

Se incluyó On My Mama de Victoria Monét, Crazy Love de Rita Wilson y Keith Urban, Water de Tyla y La Bebé (Remix) de Yng Lvcas & Peso Pluma.

También estuvo Cobra de Megan Thee Stallion, The Returner de Allison Russell y I Remember Everything de Zach Bryan con Kacey Musgraves y más.

Irónicamente (o no), Obama también incluyó America Has A Problem de Beyoncé, en la que aparece el rapero Kendrick Lamar.

El ganador del Oscar Jon Batiste también figura en la lista, con su canción It Never Went Away.

En un guiño a posibles omisiones flagrantes, en el título de la lista, Obama escribió: “Avísenme si hay algún artista o canción que deba escuchar“.

Se ha convertido en una tradición anual para Obama compartir sus libros, películas y música favoritos del año. También hace selecciones de temporada, como sus listas de reproducción de verano.