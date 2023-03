Un nuevo hito ha marcado el cantante puertorriqueño Bad Bunny, tras revelarse su aparición en la próxima portada de la revista Time, siendo la primera edición completamente en español.

En la entrevista conversó sobre su música, el cine, sus próximas presentaciones, y su vida diaria en la ciudad de Los Ángeles.

“Siempre me ha gustado actuar. Donde crecí, si algo te gusta es lo único que te gusta. Es complicado tomar clases de música, piano, canto y actuación. Requiere dinero y tiempo. Siempre me gustó actuar, pero no más que la música”, expresó.

Y de ese gusto ya ha dado muestras, luego de su participación en Tren Bala (Bullet Train), junto a Brad Pitt,. Pero las apariciones del puertorriqueño no terminarían ahí, pues la productora Sony anunció que tendría un papel principal en un spin-off de Spider-Man.

“La música siempre primero. Entonces, cuando llegó la oportunidad de actuar, llegó gracias a mi fama y éxito en la música. Lo he probado y me gusta. La experiencia del Bullet Train fue súper cabrón”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TIME (@time)

“Quizás me cambien por Pedro Pascal”

Luego que el intérprete de un Verano sin ti fuera consultado por su participación en la película El Muerto, cinta que estaría centrada en la historia de uno de los villanos de Spider-Man, bromeó con la posibilidad de que hubiera un cambio: “Aún no hemos grabado ninguna escena. Quizás me cambien por Pedro Pascal“.