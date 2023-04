(CNN) – Arnold Schwarzenegger no es solo una estrella de acción, también es un hombre de acción.

El exgobernador de California está bien versado en proyectos de obras públicas y el martes publicó un video en las redes sociales que lo muestra a él y a su equipo rellenando un agujero en una calle.

“Hoy, después de que todo el vecindario se molestó por este bache gigante que ha estado arruinando autos y bicicletas durante semanas, salí con mi equipo y lo arreglé”, tuiteó Schwarzenegger desde su cuenta verificada heredada. “Yo siempre digo, no nos quejemos, hagamos algo al respecto. Aquí tienes“.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT

— Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023