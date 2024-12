Argentino explica su fanatismo por los completos chilenos: “Me enamoré de la mayo casera”

El dueño del canal de YouTube Los Viajes de Nico Villa además contó su impresión la primera vez que se sirvieron uno de los platos chilenos.

El creador de contenido argentino Los Viajes de Nico Villa subió a su cuenta de YouTube un video donde cuenta por qué se hizo fanático de los completos en Chile.

Durante el registro, el youtuber contó: “Hay algo que comparten casi todos los completos, que es la mayonesa. Pero no le digas mayonesa, decile ‘mayo casera‘. Acá no es mayonesa, es mayo casera. Y es livianita, suave”.

Argentino explica su fanatismo por los completos en Chile

Además, admitió que “la primera vez que comí completos me lo bañaron en mayonesa y yo me imaginé que me iba a romper todo”.

“Y cuando probé ese completo, me enamoré de lo suave que es la mayonesa que utilizan en los completos, es una cosa que te hace tocar el cielo con las manos“, aseguró el creador de contenido.

En cuanto al plato nacional, destacó que “para un completo es indispensable la mayonesa. Ya el ketchup y la mostaza es súper opcional. Pero la mayonesa en un completo no puede faltar“.

“En Chile se puede comer muy económico y rico. Si bien un completo no es la comida más nutritiva, es un platillo icónico, un platillo nacional que no puedes dejar de comer“, sentenció.

Puedes ver el video completo a continuación: