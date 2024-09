Alcaldesa de Nogales hace concurso para ponerle nombre a una muñeca: “El sorteo va a ser el Día de la Penca”

Un particular concurso inició la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio a través de redes sociales. Se trata de ponerle nombre a una muñeca que llevó al consejo municipal.

Para ello invitó a toda la comunidad a proponer un nombre para el peluche en su Facebook personal: el ganador obtendrá un asado para el 18 de septiembre.

“Llevé a mi niña, como le digo yo. Bueno, yo no tuve niñas, mujeres, pero no digan que yo ando peinando la muñeca como me dijeron algunos. Bueno, si la peinara la peino yo nomás (…) Así que yo hoy día lo traje al consejo municipal y todos han tenido, se han sorprendido que yo llegue con ellos”, indicó en un video subido a sus redes sociales.